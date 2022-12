Straripante Vuelle! La carica dei 101 punti pesaresi stende Varese

Quintetti:

Pesaro: Moretti, Abdur-Rahkman, Charalampopoulos, Cheatham, Kravic

Varese: Ross, Brown, Woldetensae, Owens, Johnson

1° QUARTO: Partono forti gli attacchi delle due squadre, con il 2+1 di Charalampopoulos che pareggia Varese a quota 7 punti con la tripla di Woldetensae. Cheatham firma il primo vantaggio VL, poi De Nicolao lo annulla dall’arco. Johnson firma l’allungo sul 13-20 con due triple al 6’ ma i locali si avvicinano grazie alla eccessiva aggressività degli ospiti che ha comportato un bonus falli prematuro. L’openjobmetis mantiene le 6 lunghezze di vantaggio, prima che la Carpegna Prosciutto torni a contatto con Gudmusson, pareggiando poi a quota 27 con la tripla di Mazzola.

2° QUARTO: Delfino trova il primo canestro della stagione nella sua Vitrifrigo ma l’inerzia è dal lato di Brase che fa segnare un parziale di 2-7, interrotto dalle triple di Moretti e Cheatham per il 35-34 al 14’; Woldetensae riporta in vantaggio i suoi ma il numero 55 di Repesa trova due canestri in una manciata di secondi per il +1 VL a metà quarto. Moretti punisce un nervoso Johnson con due triple, poi Rahkman ci mette del suo con 5 punti che valgono il parziale di 15-0 per il 50-38 al 18’. Brown interrompe la serie pesarese con 2 triple ma i locali rispondono a tono con Mazzola per il 59-44.

3° QUARTO: Moretti riprende da dove aveva terminato, con 5 punti consecutivi per il +18, accorciato poi da Johnson. Brown prova a caricarsi i suoi sulle spalle con 11 punti in serie, ma è ancora Moretti a risvegliare i suoi dall’arco per il 73-60 al 25’. Johnson infila un’altra tripla, prima di dare in escandescenza con gli arbitri, prendendosi un fallo tecnico che vale il +15 Pesaro. Un ispirato Ross accorcia le distanze sul 78-69, con Brown che dice -6 a 60” dalla fine del quarto; sul finale di frazione, Cheatham allunga il divario sull’82-74.

4° QUARTO: Brown ricuce nuovamente dai 6,75, poi Librizzi dice -6; Cheatham e Mazzola raddoppiano il distacco dall’arco, con l’italiano che concede una replica sul 95-82 a metà frazione. Johnson accorcia il divario con due incredibili triple per il -8, la VL comincia a pasticciare nel momento più delicato e questo consente al giocatore varesino di trovare la 3° tripla consecutiva. Caruso commette infrazione di passi a 80” dal termine sul 96-93 ma Charalampopoulos non realizza dalla lunetta; il lungo italiano sbaglia da sotto canestro, mentre Cheatham realizza da 9 metri a 34” dal termine per il +6. Brown sbaglia il tiro del -3, catturato da Mazzola, che converte i 2 tiri liberi e chiude l’incontro. L’ultimo tiro di Ross, si fa un giro sul ferro, prima di uscire, non muovendo il risultato finale, che è di 101-93

MVP Basketinside: Valerio Mazzola (17 punti 6/7 dal campo, 3/4 da 3, 6 rimbalzi)

CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO – OPENJOBMETIS VARESE: 101-93 (27-27, 32-17, 23-30, 19-19)

Pesaro: Kravic 3, Abdur-Rahkman 13, Visconti, Moretti 22, Stazzonelli ne, Mazzola 17, Gudmundsson 5, Charalampopoulos 12, Totè 4, Cheatham 22, Delfino 3. All. Jasmin Repesa

Varese: Ross 12, Woldentensae 7, De Nicolao 3, Librizzi 3, Virginio, Ferrero 1, Brown 30, Caruso 3, Owens 6, Johnson 28. All. Matt Brase