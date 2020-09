SUPERCOPPA GIR.B LBA: Un gran finale della Unahotels ha la meglio su Cremona

La Unahotels si aggiudica la gara di ritorno con la Vanoli Cremona sfruttando un bellissimo finale che prima aggancia e poi supera gli ospiti che erano stati in vantaggio per tre quarti della partita. Sul piano del gioco certamente meglio Cremona ma il finale ha arriso ai reggiani grazie ad un grandisssimo Bostic (22) ed un Taylor (20) che quando si è innescato è stato infermabile. Gli ospiti hanno fatto vedere buone cose con il duo Williams ed un Hommes alla sua prima gara decisamente bene.

Quintetti iniziali :

Unahotels : Taylor,Bonacini,Kyzlink,Cham,Bostic

Vanoli : ,Cournooh,Mian,T.Williams,Lee,J.William

Primo quarto: Partenza dalle polveri bagnate per ambo le squadre visto che dopo 2 minuti il punteggio è sul 2-2 (T.Williams e Kyzlink), esordio in casa lombarda per Hommes. Si scatena T.Williams che infila 8 punti cosecutivi frutto di 1 tripla ed un gioco da 3 punti, 4-10 al 4° di gioco. Reggio litiga troppo in attacco e Cremona ne approfitta volando al +7 sempre con T.Williams, Bostic con un gioco da 3+1 riduce lo scarto a sole 4 lunghezze. Nuovo allungo Vanoli con i punti di Hommes, un bel canestro con la mano in faccia ed una tripla, complice una difesa reggiana che lo ha lasciato un po troppo solo, minuto per Martino. Finale con Reggio che trova solo canestri con Bostic mentre per Cremona a segno anche Palmi, il tempo si chiude con la tripla di Giannini (18-26).

Secondo quarto : Secondo quarto che inizia come si è finito il primo con i canestri di Oalmi e T.Williams per il +11. Sprazzo reggiano targato Taylor e Candi ( tripla ) che riportano Reggio al meno 6, time out Galbiati. Buona la circolazione di palla per i biancoblù, nonostante l’assenza questa sera di Poeta in panchina ma in borghese, Reggio invece in attacco fatica tantissimo. La Vanoli tocca nuovamente il doppio vantaggio a metà del quarto con un canestro di Lee (27-38), poi si sveglia Taylor che con 2 triple consecutive che riporta Reggio al -5, ancora minuto per Galbiati. Finale con con Reggio che si avvicina con la schiacciata di Cham mentre il tiro sulla sirena di Hommes finisce sul ferro (37-40).

Terzo quarto: Avvio tutto di marca cremonese che grazie a 2 canestri di Hommes e T.Williams riportano al +8 il vantaggio esterno, Reggio non arriva neanche al tiro in questi 2 minuti e Martino è costretto a chiamre minuto. La Vanoli trova il massimo vantaggio +12 con i 3 liberi di Hommes per un fallo di Bostic sul tiro, il quale si rifà dopo con una bella tripla ed un bel passaggio per Cham che trova il 45-51. Martino le prova tutte, prima con la zona e poi con il pressing, senza successo e Trunic porta la Vanoli al +10. Finale con Cremona che gestisce il tempo e chiude avanto di 11 lunghezze (48-59).

Quarto quarto: Avvio scintillante per Reggio che piazza un 8-0 di parziale firmati da Blums (5) e Candi, tripla, minuto obbligato per Galbiati 56-59. Reggio trova il 1 con i liberi di Diuf ma poi subisce la reazione di Cremona con Lee ma sopratutto la tripla di Hommes. Ancora meno 1 con Reggio che non molla, grande la tripla di Bostic in allontanamento. La gara sembra nelle mani di Reggio che trova anche il pari con Candi, ma poi T.Williams e Lee ribaltano l’inerzia della gara. Primo sorpasso della gara di Reggio con Taylor che però dura pochissimo in quanto T.Williams replica portando ancora la Vanoli al +1. Bostic a 1 minuto dalla fine mette 2 lunghezze di vantaggio, T.Williams fa solo 1 su 2 dalla lunetta ed a 24 secondi dalla fine inizia la girandola dei liberi con Reggio avanti di 1 punto. A segno però vanno solo i reggiani che chiudono la gara vincendo per 78-71.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-VANOLI CREMONA 78-71 (18-26,37-40,48-59 )

Unahotels : Bostic 22,Candi 11 ,Baldi Rossi ,Porfilio,Taylor 20 ,Giannini 3 ,Cham 11,Besozzi,Bonacini ,Diuf 4,Blums 5 ,Kyzlink 2 .Allenatore Martino

Vanoli : Feraboli,T.Williams 19 ,Trunic 2 ,Gallo,J.Williams 11 ,Poeta,Mian ,Lee 10,Cournooh 3 ,Palmi 11 ,Hommes 15, Donda . Allenatore Galbiati