SUPERCOPPA LBA gir. A: Varese dura un tempo, Milano scappa nella ripresa

Una partita assolutamente inutile ai fini della classifica del girone viene presa dai giocatori per una vera e propria amichevole, dove si parte con grande calma, ci si mette un po’ di intensità nei quarti centrali e poi si torna a vivacchiare nell’ultima frazione. Milano ha vinto perché nel terzo quarto Varese si è bloccata in attacco e, di conseguenza, si è fatta prendere dalla sfiducia anche in fase difensiva. Milano non ha fatto nulla di trascendentale e ha semplicemente distribuito minuti e tiri tra tutti, rimanendo il più possibile lontana dai contatti sotto canestro per evitare infortuni e logoramenti fisici di ogni tipo.

Difficile, in un contesto del genere, giudicare i singoli. Diamo il titolo di MVP a uno Shields abbastanza continuo in tutto l’arco della partita, e rileviamo tra i padroni di casa buone prove di Moraschini, LeDay, Punter e Tarczewski, mentre tra gli ospiti sono piaciuti Douglas, Scola e Anderson. Hanno, invece, giocato male Delaney da una parte e Strautins dall’altra.

Quintetto Milano: Punter, Tarczwski, Delaney, Shields, Brooks

Quintetto Varese: Scola, Ruzzier, Anderson, Strautins, Douglas

Come prevedibile, la partita inizia con ritmi e intensità molto bassi. Le difese sono piuttosto passive, ma anche gli attacchi non ci mettono troppo impegno. Chi ha il possesso non fa altro che provare un qualche gioco che è stato spiegato loro in allenamento, senza farlo troppo velocemente per interiorizzare meglio i movimenti. Varese va sul 2-7 e poi sull’8-15, con Douglas e Scola protagonisti, ma Milano ha un Punter che riesce sempre a mettere i punti che servono per non far sfuggire gli avversari. Si tira tantissimo da 3 da entrambe le parti (ovviamente andare sotto canestro prevede una maggior dose di contatto fisico e i giocatori in campo non sembrano averne troppa voglia) e, dopo meno di sei minuti e mezzo, sono già 13 le triple tentate dalle due squadre. Messina non sopporta più il clima da pigiama party e chiede ai suoi di fare un po’ di pressing a tutto campo; ne esce un parziale per chiudere il quarto di 8-2 che porta il punteggio sul 19-20.

Il secondo quarto inizia con le squadre che si sono anche loro stufate del tiro a segno da dietro l’arco e iniziano a esplorare le zone vicino al canestro. Milano ne esce meglio con un 4-0 che costringe la panchina varesina al time out. I giocatori ospiti rispondono bene e tengono testa ai padroni di casa, e da qui in poi si va avanti tra errori e buone cose da entrambe le parti, comunque a un ritmo buono che rende godibile questa fase della gara. A metà frazione il punteggio è sul 30-32, poi gli ospiti provano a scappare ancora sul 30-37, e Milano non reagisce nella maniera giusta, giocando in modo troppo individualista con gli esterni. Messina prova a chiamare time out per mettere ordine nelle idee dei suoi, e in effetti le manovre milanesi sono molto meglio orchestrate ma i punti segnati non sono molti, segno che non c’è proprio l’atteggiamento mentale giusto. Varese ha il torto di non approfittarne, così, a furia di manovrare bene, Milano trova la concentrazione e va all’intervallo lungo in vantaggio per 42-41, che significa un parziale di 10-1.

Scola e Shields monopolizzano l’inizio di ripresa, gli arbitri lascino correre alcuni contatti che non sarebbe scandaloso fischiare, e Milano per la prima volta prende più di un possesso di vantaggio (51-45). La difesa di Strautins è paragonabile alla sbarra che si alza all’avvicinarsi del telepass, e la panchina ospite deve per forza toglierlo dal campo. Il problema è che Varese si blocca in attacco e la sfiducia psicologica data dal edere i propri tiri finire sempre sul ferro si trasferisce anche in difesa e i giocatori in magia bianca guardano sbuffando i propri avversari segnare e fare un po’ quello che hanno voglia. Non c’è nemmeno un time out a cercare di interrompere l’ondata milanese, così Messina ne approfitta per dare minuti anche a Cinciarini e Biligha, senza pagare più di tanto nel punteggio. Il massimo vantaggio milanese è sul 56-47, sull’onda dei punti di Moraschini, Tarczewski e Shields, e anche in seguito Milano tiene agevolmente un vantaggio che si attesta attorno ai 7 punti. Varese, che aveva realizzato 20 e 21 punti nei due quarti precedenti, è ferma a 9 in 8’ (59-50), così si arriva al termine del quarto con Milano in controllo sul 67-59, con un nuovo festival delle triple (doppio Roll da una parte, Ferrero e De Vico dall’altra) nell’ultimo minuto e mezzo.

L’ultimo quarto inizia all’insegna delle palle perse e dei tiri sbagliati per entrambe le squadre, poi si ricomincia a segnare, Milano ancora da 3, Varese invece sfruttando i tagli in verticale verso il canestro. Il punteggio non subisce scossoni eccessivi, fino a quando le triple casalinghe iniziano a essere un po’ troppe e il vantaggio interno si dilata fino al 79-65. Gli ospiti sembrano non averne più e il quinto fallo di Scola con quasi 5’ da giocare assomiglia al segnale di resa. Negli ultimi minuti si vedono cose che in una partita tra squadre di serie A non dovrebbero mai esistere, e si conclude sul 91-77.

A|X ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILANO – OPENJOBMETIS VARESE 91-77

TABELLINO MIANO: Punter 11, LeDay 14, Moretti 9, Moraschini 9, Roll 11, Tarczewski 4, Biligha, Cinciarini 2, Delaney 2, Shields 18, Brooks 7, Datome 4

TABELLINO VARESE: Morse 8, Scola 4, De Nicolao 2, Jakovics 3, Ruzzier 3, Anderson 8, Strautins 10, De Vico 8, Ferrero 9, Douglas 16, Van Velsen ne, Virginio ne

PARZIALI: 19-20, 23-21, 25-18, 24-18

PROGRESSIVI: 19-20, 42-41, 67-59, 91-77

BASKETINSIDE MVP: Shavon Shields