SUPERCOPPA LBA Gir.B – Cremona lotta ma vince la Virtus Bologna

Una Virtus Bologna a marce basse porta a casa la vittoria sul campo del PalaRadi di Cremona. La Vanoli con tante defezioni (assenti gli americani TJ Williams, Hommes e Lee) gioca una partita di grande cuore restando in scia degli avversari fino all’ultimo quarto. La Virtus Bologna ha trovato i canestri determinanti nel pitturato difendendo il proprio bottino ma senza mai prendere realmente il controllo del match; nell’ultimo quarto poi coach Galbiati ha lasciato ampio spazio ai suoi giovani con la Segafredo che ha trovato una facile fuga.

Cremona: Poeta, Cournooh, Mian, Williams, Donda

Virtus Bo: Teodosic, Pajola, Abass, Ricci, Gamble

1° Quarto: Parte Bologna spinta da 6 punti di Abass ma Cremona non molla e si affida a un ispiratissimo Poeta per restare in scia: un gioco da tre punti dello stesso #8 biancoblu permette alla Vanoli di trovare il pareggio al quarto minuto. I locali si accendono da tre punti con Mian e Palmi che puniscono dalla distanza con Cremona che vola sul +4. Ancora un buon Palmi nel finale trova il gioco da tre punti che permette alla Vanoli di chiudere la prima frazione sul 22-17

2° Quarto: tanti errori nel secondo quarto da ambo i lati: la Virtus timidamente ne approfitta trovando al quarto minuto con Gamble il canestro del sorpasso. Cremona si incaponisce con le penetrazioni, la Virtus ancora una volta timidamente allunga con Gamble e Abass. Bologna vola con Alibegovic ma 5 punti filati di Palmi tengono viva la Vanoli. Weems infila una tripla importante che chiude la prima metà di gara sul 38-32 per la Virtus.

3° quarto: Bologna alza il ritmo, Teodosic innesca bene Gamble e Ricci con la Virtus che vola sopra la doppia cifra di vantaggio. Un super Cournooh spinge alla riscossa Cremona mentre Palmi e Mian chiudono un break di 7-0 che riporta in partita i locali. Nel finale ci pensa Markovic a segnare un canestro importante che chiude la frazione sul 62-56 per la Virtus.

4° Quarto: la Vanoli mette in campo tutti i suoi giovani e la Virtus Bologna ne approfitta per piazzare il break che vale la vittoria. Finisce 87-66 per la Virtus Bologna.

I tabellini:

Vanoli Cremona: Ferrari, Gallo, Marchetti, Feraboli 1, Trunic 2, Palmi 13, Cournooh 15, Williams 7, Mian 9, Poeta 12, Donda 7. All. Galbiati

Segafredo Virtus Bologna: Tessitori 10, Deri, Weems 3, Pajola 8, Alibegovic 9, Ricci 10, Hunter 6, Abass 10, Adams 3, Gamble 9, Teodosic 11, Markovic 8. All. Djordevic