SUPERCOPPA LBA Gir.B – La fortitudo non ci sta e si prende di forza il derby n°108

Serata a dir poco temporalesca in quel di Bologna e Paladozza semivuoto, si apre così il ritorno del derby di BasketCity numero 108. La partita parte come venerdì scorso percentuali basse e tante, troppe palle perse per entrambe le squadre. Primo tempo che vede in vantaggio la Fortitudo, grazie ad un ottimo Fletcher che dall’arco sbaglia pochissimo, 3/4 per lui. Ma anche i vari Whiters, totè ed Aradori. Sempre sponda fortitudo Fantinelli spende subito 3 falli in appena 6:55 di gioco, messo in panchina immediatamente da coach Meo Sacchetti. La Virtus fa fatica e si vede, il 38% da due punti e il 20% da tre sono esplicativi di questo primo tempo. Teodosic parte dalla panchina ma entra freddo ed impreciso: 3 soli punti, 1/4 dall’arco e di 11 palle perse 4 sono sue. Bene Gamble, Alibegovic e Pajola. Quest’ultimo non fa mai mancare la sua energia quando entra in campo, si butta su tutti i palloni in difesa ed è sempre molto ordinato in attacco. Alibegovic invece è molto bravo nel guadagnarsi i falli e di conseguenza i tiri liberi, ma è proprio in quest’ultimi che pecca, ne vanno a segno solo 2 su 6 tentativi. Le due squadre vanno all’intervallo con il punteggio di 26-36 per la Fortitudo. Secondo tempo dominato da Teodosic per la sponda virtus, segna 15 punti solo nel terzo quarto. Ma in generale la Virtus è entrata con un’intensità totalmente diversa da quella dei primi due quarti. Adams e Ricci rispondo presente, tutti e due vanno in doppia cifra a fine partita. Ma questa volta la Fortitudo non si fa sorprendere dall’aggresssività delle v nere. Sei sono i giocatori in doppia cifra per la fortitudo, tra cui il classe 2000 Dellosto che gioca una splendida partita e regala anche l’assist della vittoria ad Happ. Il finale recita 84-86 per la fortitudo che si prende il derby n°108

Quintetto Virtus: Markovic – Adams – Abass – Gamble – Ricci

Quintetto Fortitudo: Fantineli – Banks – Aradori – Happ – Wither

Tabellino Virtus: Adams 10, Teodosic 22, Markovic 3, Abass 5, Ricci 15, Hunter 4, Pajola 6, Alibegovic 14

Tabellino Fortitudo: Happ 8, Banks 12, Fantinelli 10, Fletcher 10, Aradori 16, Tiotè 6, Whiters 10, Sabatini 2, Dellosto 12