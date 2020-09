SUPERCOPPA LBA Gir.B – La Virtus prima si prende paura poi all’Overtime domina con i tiri liberi

Con il Paladozza riempito solamente al 25% alle 20:45 inizia la la partita Virtus Bologna – Reggio Emilia, il grande assente oggi è Milos Teodosic. Primi minuti del primo quarto abbastanza anonimi da parte di ambo due le squadre che si portano dietro percentuali basse e solamente 7 punti in totale in poco meno di 6 minuti. Reggio però sembra avere le idee più chiare nel reparto offensivo, infatti si porta temporaneamente in vantaggio con il punteggio di 11-15 a fine primo periodo.

Si inverte completamente la tendenza nel secondo quarto con la Virtus che inizia a carburare e la Reggiana che sembra essersi completamente smarrita dopo un buon primo quarto.

Parziale inziale di 15-0 per le V nere, che si portano in netto vantaggio. Il parziale aumenta, 23-7 e le due squadre vanno negli spogliatoi all’intervallo sul punteggio di 34-22. Al ritorno dagli spogliatoi la situazione si inverte nuovamente, Reggio Emilia prende coraggio e bombarda la squadra di casa, Leo Candi su tutti con 12 punti solo nel terzo quarto. Ma anche Taylor è protagonista sul finale grazie a 7 punti negli ultimi minuti che portano la Reggiana in poco prevedibile vantaggio. Virtus che sembra completamente smarrita, imprecisioni e palle perse non mancano per la squadra di Djordjevic. Nell’ultimo quarto le V nere si svegliano ma la Reggiana ha trovato la continuità. Gamble e Weems si prendono la squadra sulle spalle, il primo segna tantissimo dalla lunetta e il secondo mette la tripla del pareggio a meno di un minuto dalla fine. Blums grazia la Virtus sulla sirena ed alla fine al Paladozza è OVERTIME.

Il tempo supplementare si gioca, come presumibile, tutto sui tiri liberi ed in questo la Virtus domina. Uno su tutti Julian Gamble, che però viene sostituto a meno di 2 minuti dal termine. Al suo posto entra Hunter ma la storia non cambia. Reggio sul 75 a 73 perde Filippo Baldi Rossi per 5 falli ed è un’assenza pesantissima. Da li in poi la partita si è svoltata tutta in direzione Virtus. Prima Diouf sbaglia i due liberi per riportare in parità la partita, poi Taylor cerca di sfondare l’area nell’ultimo possesso ma senza successo. La Virtus si prende prima una gran paura poi chiude i conti concludendo il supplemetare sul 79 a 75

Quintetto Virtus Bologna: Markovic – Weems – Adams – Gamble – Ricci

Quintetto Reggio Emilia: Taylor – Bonacini – Baldi Rossi – Cham – Kyzlink

Tabellino Virtus: Weems 12, Hunter 11, Pajola 9, Adams 2, Abass 10, Markovic 4, , Gamble 18, Tessitori 6, Ricci 7

Tabellino Reggio Emilia: Kyzlink 24, Taylor 11, Cham 1, Candi 17, Blums 6, Bonacini 1, Diouf 2, Baldi Rossi 13

Progressivi: 11-15 ; 34-22 ; 49-51 ; 68-68 ; 79-75