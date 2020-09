SUPERCOPPA LBA Gir.B – Tutto facile per la Virtus che abbatte Cremona, +23 il finale

La Virtus si presenta alla penultima gara dei gironi con un bottino che recita 3 vittorie consecutive ed una sconfitt. Certo è che il record non racconta tutta la verità, tre vittorie si ma accompagnate da non poca fatica in certi frangenti di gara. La Vanoli invece, dovuto alle varie situazioni che tutti sappiamo, si presenta con un record di 1-3 ma non per questo sono da sottovalutare, anzi. Tante partite che sulla carta davano un netto vantaggio alla Virtus, si sono poi rivelate abbastanza combattute. Questo non è stato il caso però, la partità è fin dal primo quarto a senso unico a favore delle V nere. Lo scarto in doppia cifra non tarda ad arrivare grazie ai 20 punti di un cercatissimo Amedeo Tessitori e ai 13 punti di un Vince Hunter anche lui sempre molto cercato da Milos Teodosic.

Quintetto Virtus: Markovic – Teodosic – Weems – Tessitori – Ricci

Quintetto Cremona: T williams – J Williams – Lee – Cournooh – Mian

PRIMO QUARTO:

Pronti via palla vinta dalla Vanoli l’azione si conclude subito con una tripla di Tj Williams. La Virtus non ci sta e risponde subito con una tripla di Tessitori dal centro. A differenza delle scorse partite delle V nere si parte subito forte, soprattutto nella prima metà di primo quarto, le percentuali sono alte e le palle perse sono relativamente poche. Per la Virtus uno dei protagonisti in questo quarto è Tessitori che segna 6 dei primi 11 punti. Timeout al minuto 5:34 che recita 13-6 per le V nere. Cercano subito di prenderei il largo i padroni di casa grazie alle affondate di Teodosic, Weems e non solo, il parziale a 3:02 è di 16-3. La Vanoli invece si sblocca e recupera terreno grazie alle triple di di Hommes e Palmi dopo 4 minuti di totale stallo offensivo. La difesa della Virtus però è solida e concede poco dentro l’area, sono già 3 le stoppate a poco meno di 30 secondi dalla fine del primo periodo. La sirena chiude le danze e il piccolo tabellone del paladozza recita 19-15 per la compagine di Djordjevic.

SECONDO QUARTO:

La prima azione che porta a punti è una “quasi” tripla dell’ex Malaga Josh Adams (tocca la linea per pochi centimetri) che però chiede troppo e nell’azione successiva si prende una violenta stoppa a tabellone. La Vanoli fa fatica offensivamente, non trova brutte soluzioni, ma la fortuna non l’assiste. Però riesce comunque a rimanere a contatto grazie ai tiri liberi. Più concreta è sicuramente la Virtus che riesce a trovare soluzioni più ad alta percentuale come l’alley oop per Abass e il buon posizionamento di Tessitori sotto canestro. 29-22 è il punteggio a metà periodo. Teodosic poi, incanta come e sempre i (pochi) spettatori del paladozza grazie al suo totale controllo del campo, gli assist personali sono già 7 dopo appena 12 minuti di gioco, di cui 3 sono splendidi alley oop per Vince Hunter. La Vanoli tenta di rimanere al passo ma i momenti di “vuoto” offensivo sono troppi per poter sperare di arrivare all’intervallo con uno scarto non in doppia cifra. Il punteggio all’intervallo lungo, infatti, mostra un netto +14 della Virtus, 44-30. I top scorer per ora sono Hunter e Tessitori per la Virtus con rispettivamente 11 e 10 punti, mentre per Cremona sono Hommes e Palmi con solo 9 e 7 punti.

TERZO QUARTO

Il terzo quarto si apre subito con il pick and roll Teodosic-Tessitori con il serbo che manda a punti il centro della Nazionale, racimolando il DECIMO assist di partita in 16 minuti di gioco. Tessitori è ancora ampiamente cercato dai suoi compagni, Ricci gli da un’ottima palla a centro area e con poca fatica, Tex manda a bersaglio il suo 14esimo punto. Il divario si dilata ulteriormente a poco più di metà quarto è già +20 Virtus e il parziale in apertura è di 8-2. La difesa dei bianconeri questa sera rasenta dei livelli che nelle scorse partite non si erano ancora visti, tante buone chiusure ed aiuti, non mancano anche le stoppate e le palle rubate. Nella seconda metà del terzo periodo però l’imprecisione in attacco della Virtus viene fuori e le palle perse superano quelle della Vanoli 14 a 12 ad un minuto dalla fine. Inoltre non segnano più con la facilità del primo tempo. Le imprecisioni vengono fuori anche in difesa concedendo molti liberi e qualche conclusione di troppo l ferro. 57-43 sarà il punteggio che aprirà l’ultimo e decisivo periodo.

QUARTO QUARTO

Il quarto quarto si apre senza Teodosic che entra al nono minuto di gioco, ma viene trovato Amar Alibegovic che risponde presente, segna dal post basso e dall’arco con grande facilità. La Virtus gioca questo quarto in grande scioltezza sicura di uno scarto che si aggira sempre attorno ai 20 punti, i tiri di conseguenza partono più leggeri e le percentuali si alzano. Tessitori è ancora il compagno più cercato in questo partita e grazie al 4° assist di Abass scollina quota 20 punti, tirando con il 73% da due punti e il 100% dall’arco (mandando a bersaglio il suo unico tentativo). La Vanoli in 6 minuti di gioco segna appena 6 punti, gli autori: Poeta, T. Williams e Lee. A 3 minuti dalla conclusione la Virtus si trova si trova sul 77-49, un comodo +28 che gli consente di dare spazio anche a Nikolic. La partita si concude agilmene per la Virtus che abbatte la Vanoli Cremona, 79-56 il finale qui al Paladozza.

Tabellino Virtus: Pajola 2, Alibegovic 9, Nikolic 2, Hunter 13, Adams 10, Markovic 5, Teodosic 6, Tessitori 20, Weems 8, Ricci 2, Abass 2

Tabellino Cremona: R. Williams 11, Palmi 10, Poeta 8, Hommes 9, T. Williams 7, Cournooh 6, Lee 5

MVP Basketinside: Amedeo tessitori