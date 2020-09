SUPERCOPPA LBA Gir. C – Venezia vince e convince, Trieste dura due quarti

Si torna in campo dopo la gara di andata dello scorso venerdi vinta da Trieste per 76-69, partita importante per entrambe in vista dell’accesso alle Final Four.

Pubblico e trombette presenti, con un’ottima organizzazione sia all’esterno che all’interno del Taliercio, segnale che speriamo possa portare sempre di più verso la normalità.

QUINTETTO VENEZIA: De Nicolao, Tonut, Bramos, Mazzola, Watt.

QUINTETTO TRIESTE: Fernandez, Doyle, Henry, Udanoh, Grazulis.

PRIMO PERIODO:

Parte subito forte Venezia sull’asse Watt Bramos piazzando un parziale di 12 -2 grazie anche ad una tripla di Tonut che costringe Dalmasson a chiamare timeout. Gli orogranata continuano a tenere alto il ritmo in difesa portando Trieste a trovare delle soluzioni forzate. Henry chiude il parziale a 3’40” dalla fine del primo quarto. De Raffaele comincia le rotazioni cambiando pian piano tutto il quintetto, mentre una tripla di Fernandez ed un contropiede di Henry riavvicinano Trieste al -5 a due minuti dal termine. Si sblocca anche Doyle, ma gli risponde subito un gioco da tre punti prima di Chappell e poi di Daye spingono l’Allianz al +9. 22’’ da giocare e sempre a Doyle che una tripla chiude il quarto sul 15-21.

SECONDO PERIODO:

Parte forte Trieste che subito con un parziale di 0-6 aggancia gli orogranata, ma Tonut chiude il parziale aperto con un tiro dall’arco. A 4 minuti dal termine arriva il terzo fallo di De Nicolao che lascia il posto a D’Ercole. Partita spezzettata dai fischi della terna che portano entrambe le sqaudre in bonus già a metà del quarto. Continua l’equilibrio, ma le percentuali cominciano ad abbassarsi da ambo le parti, con Stone chiude il quarto sulla sirena sul +4 Venezia.

TERZO PERIODO:

Anche il secondo tempo continua sul copione del primo con l’equilibrio a far da padrone con Venezia che comincia ad avere problemi di falli in quasi tutti i ruoli De Nicolao, Daye e Watt tutti con tre falli. Venezia alza il ritmo i difesa e si appoggia a Watt in attacco arrivando al + 11 a metà della terza frazione. Stone alza i giri e Trieste fa fatica a stare a contatto e scivola a -16 sotto i colpi di Vidmar. Ultimo possesso per Laquintana che prova a tenere in vita le speranze dei biancorossi chiudendo il quarto sulla sirena per il -14.

QUARTO PERIODO:

Trieste sembra non averne più e dopo neanche 3 minuti è già in bonus dopo il quinto fallo di uno spento Henry. Fernandez e Udanoh ci provano arrivando fino al -12 a sei minuti dal ternine. Ma ancora una volta è Stone, questa volta con due triple di seguito, che riporta gli orogranata avanti di 18 lunghezze sul 73-55 a metà dell’ultimo quarto. Udanoh provoca i quarto fallo di Daye e sembre dare l’ultima speranza all’Allianz, ma l’Umana resiste al rientro e chiude gioco e partita con Tonut per un + 17 finale.

UMANA REYER VENEZIA – ALLIANZ TRIESTE 79-62

Parziali: 21-15; 36-32; 60-46;

A breve i tabellini