SUPERCOPPA LBA, Gir. D – Brindisi dilaga nella ripresa e vince sulla Virtus

Ultima giornata del girone D per la Eurosport Supercoppa. Al GeoVillage di Olbia va in scena la sfida tra Happy Casa Brindisi e Virtus Roma. Gli uomini di Frank Vitucci sono ancora in corsa per l’accesso alle Final Four ma devono, oltre che vincere su Roma, sperare in varie combinazioni di risultato nel match tra Sassari e Pesaro. La squadra allenata da Piero Bucchi, invece, si è presenta a questo primo ufficiale impegno stagionale con un roster più che rimaneggiato,dando spazio ai più giovani. Ricordiamo che, Brindisi arriva da una convincente vittoria ottenuta su Pesaro, mentre, la Virtus è reduce dalla sconfitta contro la Dinamo Sassari.

Gara in equilibrio fino ai primi 20′; nel secondo tempo, Brindisi scappa via e Roma deve soccombere alle maggiori rotazione a disposizione di coach Vitucci. Per i pugliesi da segnalare un Harrison top scorer da 21 punti, mentre per i capitolini ottimo esordio per Beane che mette a segno 15 punti.

HAPPY CASA BRINDISI – VIRTUS ROMA 98-62 ( 19-13, 20-20, 32-12, 27-17)

