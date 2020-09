SUPERCOPPA LBA, Gir. D – Brindisi si prende la rivincita, sconfitta Sassari

Prima giornata di ritorno della Eurosport Supercoppa, va in scena nella “bolla” di Olbia lo scontro, importante ai fini della classifica, tra la Happy Casa di coach Frank Vitucci e la Dinamo Sassari di coach Gianmarco Pozzecco. Dopo la vittoria al fotofinish dei sardi, Brindisi cerca la rivincita per tenere ancore vive le speranze di una complicata qualificazione alla Final Four di Bologna; per la Dinamo invece, una vittoria significherebbe strappare quasi certamente il pass per Bologna.

HAPPY CASA BRINDISI – DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI 96-95 ( 25-28, 21-29, 24- 20, 26-18)

Partita godevole quella del Geovillage che vede Sassari condurre per quasi tutti i 40′ ma Brindisi nel finale la spunta con il decisivo libero di Krubally.

A breve il recap completo della gara.