SUPERCOPPA LBA Gir. D – Pusica regala a Sassari la vittoria al fotofinish: Brindisi si arrende nel finale

Nel girone D di Supercoppa LBA la Dinamo Banco di Sardegna Sassari vince la terza partita consecutiva volando a punteggio pieno. Gli uomini di coach Pozzecco nonostante numerose defezioni (Gentile, Gandini, Tillman e Treier) rimontano l’Happy Casa Brindisi nel finale e portano a casa 2 punti fondamentali grazie alla tripla al fotofinish di Pusica che con 22 punti è il vero e proprio trascinatore dei biancoblù isolani. Dopo un primo quarto giocato alla pari i pugliesi volano via già nel secondo periodo chiudendo l’intervallo lungo sul 39-48, alimentando ancor di più le speranze di vittoria nel quarto periodo quando sul +10 sembra fatta. Trascinatori Harrison e Thompson autori rispettivamente di 22 e 14 punti. Un finale thrilling premia però i sardi che con tenacia riprendono per i capelli il match fino alla magia finale dell’ex Pesaro che manda in visibilio la panchina sarda. Per Sassari in doppia cifra anche Burnell (15pt.), Kruslin (12 pt.), Bilan (20 pt.) e Spissu (16 pt.) veri e propri trascinatori in una squadra decimata dalle defezioni.

Le due squadre si affronteranno per il ritorno giovedì 10 Settembre alle ore 17:00 in una sfida che vale già una fetta di qualificazione alle final four.

TABELLINO

Parziali 91-89 (24-20, 11-18, 24-17, 28-24)

Dinamo Banco di Sardegna Sassari: Bilan 20, Bendzius 4, Burnell 15, Kruslin 14, Spissu 16, Pusica 22, Devecchi, Re, Gentile, Treier, Martis.

Coach: Gianmarco Pozzecco

Happy Casa Brindisi: Bell 9, Krubally 11, Harrison 22, Visconti 6, Udom 4, Thompson 14, Willis 11, Gaspardo 9, Guido, Cattapan, Zanelli, Perkins 3.

Coach: Francesco Vitucci