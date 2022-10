Terzo quarto micidiale: la Virtus Bologna spazza via Verona

Tezenis Verona-Virtus Segafredo Bologna 60-85 (12-21; 35-41; 40-69)

Dura lo spazio di un tempo le preoccupazioni (relative) della Virtus Bologna a casa di Verona. Con un impressionante parziale di 28-5 del terzo quarto, i bianconeri spazzano via la squadra di Ramaglii. Virtus peraltro senza Teodosic, Hackett e Weems oltre al lungodegente Shengeila. Mannion parte tra i primi cinque, Belinelli confermato dalla panchina. Verona, scossa dal caso Selden e senza Candussi, propone Rosselli in quintetto da ala piccola con Johnson da 4 e Holman che parte dalla panchina.

La gara è subito intensa, con le difese a farsi preferire. Bologna si scioglie con Jaiteh che impone subito i suoi centimetri segnando 5 punti di fila. La schiacciata di Cordinier corona il 9-2 iniziale su cui Ramagli chiama timeout immediato. Verona fatica a fare canestro (solo i 2 punti di Smith in oltre 5′) e precipita a -12 (2-14) con Cordinier ancora protagonista. Belinelli entra in partita col tiro pesante, ma dall’altra parte Anderson cerca di scuotersi portando i suoi a -8 (9-17) attaccando dal palleggio proprio Beli. La Segafredo ha pazienza in attacco e mette in moto Bako, ma la Tezenis ha orgoglio con Smith e prova a rimanere aggrappata al match: 21-12 Virtus dopo il primo quarto.

Iniziano bene i padroni di casa con un buon impatto dell’ex Imbro’: fallo più canestro e tripla in successione per il -5 (18-23). La Virtus soffre la vena di Smith sotto canestro ma appena accelera fa male: Mickey e Pajola confezionano le triple del +9 (31-22). Tuttavia Holman e Smith si fanno sentire da sotto e a rimbalzo e quando Anderson torna a segnare in entrata e dalla lunetta, Verona è vicina e aggancia a 3′ dall’intervallo: 31-31. Qui la Segafredo reagisce: difesa di nuovo pressante e break di 8-0 propiziato dai primi punti di Ojeleye e Cordinier. Anderson però si mantiene caldo e la Tezenis rintuzza: 41-35 dopo i primi 20′.

Lundberg, Jaiteh e Mannion inaugurano il terzo periodo lanciando la Virtus a +13 (48-35) in un amen costringendo Ramagli a un nuovo timeout. Il parziale si estende a 13-0 con altre due triple di uno scatenato Mannion, poi addirittura a 20-0 per il +26 (61-35). Il primo canestro veronese arriva dopo 7’30” con Udom, ma ormai Bologna ha preso fuoco soprattutto con un Belinelli implacabile, pur senza aumentare il ritmo in maniera troppo significativa. L’entrata di Pajola il +30 (67-37) verso la fine di un terzo quarto micidiale. Per la Tezenis si sblocca tardivamente Holman col tiro pesante, ma il bilancio del terzo periodo è pesante: 28-5 e +29 (69-40) per la Virtus.

L’ultimo quarto è una passerella. Non si ferma la vena di Cordinier, bravo a sfruttare ogni pertugio e spingere i suoi addirittura a +35 (82-47). E’ in realtà l’ultimo sussulto della Virtus, che poi permette a Verona di contenere il divario con le volate di Anderson e i blitz di Holman. Il -25 finale per i locali è una punizione tutto sommato accettabile.

Tabellini:

Verona: Cappelletti 7, Anderson 18, Rosselli, Johnson, Smith 16, Casarin 3, Imbrò 6, Udom 4, Holman 6. All.: Ramagli.

Bologna: Mannion 13, Cordinier 16, Lundberg 8, Ojeleye 4, Jaiteh 11, Pajola 9, Belinelli 8, Camara 1, Mickey 9, Ruzzier 2, Bako 4, Menalo. All.: Scariolo.