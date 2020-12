Terzo quarto da urlo e la Unahotels demolisce Treviso

La Unahotels con terzo quarto da 30-14 travolge Treviso nel recupero della sesta giornata, gara in equilibrio per i primi due quarti ma al ritorno dal riposo lungo Reggio ha travolto la squadra dell’ex Menetti. Reggio manda 6 uomini in doppia cifra con Taylor miglior marcatore dei suoi. Per Treviso i soli Russell e Akele hanno retto bene il confronto.

Starting Five

Unahotels : Bostic,Taylor,Bonacini,Elegar,Johnson

De’ Longhi : Logan, Russell, Carroll, Akele, Mekowulu

Primo Quarto: Reggio parte bene costringendo Treviso a commettere 3 falli nei primi 2 minuti di gioco, poi si incarta in difesa e consente agli ospiti di andare sul 4-8 grazie a Mekowulu e Russell. Reggio segna solo dalla lunetta con Elegar e Bostic, pareggio a quota 11 sempre con i liberi di Elegar, ed arriva anche il primo sorpasso reggiano con la tripla di Bostic (14-13). Akele imperversa in area reggiana, già 12 i suoi punti nel primo quarto, che porta sul +2 i trevigiani al 7° di gioco. Reggio trova il vantaggio di 4 punti sul finire del tempo con i liberi di Candi ed il canestro sulla sirena di Baldi Rossi 27-23.

Secondo Quarto : Avvio di secondo quarto con Reggio che perde 3 palle in amen e Martino è costretto a chiamare il suo primo time out sul 30 pari. Prima tripla di Killo dalla punta per il +3 di Treviso al 14° di gioco. Si inceppa la sirena e time out supplementare per le due squadre, Elegar infila 5 punti di fila per il +2 Reggio. Fase di gioco con molti errori da ambo le parti, Candi con un gioco da 3 punti trova il + 3 a 90 secondi dalla fine, secondo minuto di sospensione per Menetti anche perché Killo compie il 3° fallo. Finale di tempo con Reggio trova il +5 con Candi che si fa tutto il campo da solo, Treviso recupera tutto lo svantaggio con Imbrò e Russell (2+1) 44-44.

Terzo Quarto : Buona la partenza di Reggio che piazza in apertura 2 triple con Bostic e Taylor, con i 2 liberi di Johnson in risposta al canestro di Akele, parziale di 8-2 che costringe Menetti a chiamare subito minuto. Treviso non risponde al suo cosch e la Unahotel vola al +10 con la schiacciata di Johnson al 24° di gioco, la De’ Longhi non vede peoprio il canestro e consente a biancorossi di Martino gio giocare sul velluto, Baldi Rossi mette il +15, altro minuto per Menetti che vede scappar via la partita. Il solo Russell sembra l’ultimo a mollare ma è ancora reggio ad incrementare il vantaggio sino al +17, nel finale il solito Russell e Akele riportano i biancazzurri al -13 ma la tripla di Taylor sulla sirena spezza le gambe alla De’ Longhi 74-58.

Quarto Quarto : Ultimo quarto in cui Reggio domina in lungo ed in largo in cui Treviso fa solo da spettatrice. Reggio vince meritatamente la gara chiudendo 98-74.

-Uahotels Reggio Emilia – De’Longhi Treviso 98-74 ( 27-23, 44-44, 74-58, 98-74 )

Unahotels : Candi 14,Bostic 16,Baldi Rossi 9,Porfilio, Taylor 19,Giannini,Elegar 12,Johnson 14,Bonacini,Diuf 3,Kizlyng 11. Allenatore Martino

De’ Longhi : Russell 19, Logan 4, Vildera, Bartoli, Imbrò 6, Piccin, Chillo 5,Mekowulu 7, Sokolowski 6, Carroll 5, Akele 22. Allenatore Menetti