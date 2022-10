Tortona espugna l’Allianz Dome, mettendo in luce i limiti della Pallacanestro Trieste

Questa sera i giocatori di coach Ramondino sono stati troppo forti per la squadra giuliana. Continua il momento buio per la squadra triestina, nonostante una buona prova individuale di Frank Bartley

Le due rivali si sono presentate all’appuntamento di sabato sera con gli umori opposti: i triestini, a 0 punti in classifica, desiderosi di raccogliere i primi punti in casa; dall’altro lato gli avversari piemontesi, decisi a preservare l’imbattibilità in questo inizio di campionato. Vediamo come è andata la gara al PalaTrieste.

Quintetto Trieste: Pacher, Davis, Spencer, Campogrande, Bartley.

Quintetto Tortona: Christon, Harper, Daum, Cain, Macura.

Inizia bene la squadra di coach Ramondino, che nei primi minuti si porta subito in vantaggio. La compagine di casa riesce a ricucire lo strappo iniziale e a pareggiare: 6-6 sul tabellone. A metà del quarto arriva il primo vantaggio casalingo grazie ai liberi di Bartley (11-9). Trieste non riesce a aumentare il vantaggio, e, dall’altro lato, i ragazzi della Bertram – guidati da un ottimo Daum – non perdonano nulla.

Verso la fine del quarto la squadra di casa dimostra i suoi limiti in difesa, subendo tre triple degli avversari, che si portano sul +7 (13-20). La squadra piemontese allunga ulteriormente con una nuova tripla, stavolta dell’ex Filloy.

Il secondo quarto inizia con un canestro alabardato. Dall’altro lato del campo però Radosevic è solo e va a segno senza troppi pensieri dalla lunga distanza. Il compagno di squadra Ariel Filloy ne segue l’esempio, portando Tortona addirittura sul +11 (18-29 sul tabellone dell’Allianz Dome al 12° minuto). Coach Legovich è costretto a chiamare time-out, ma al rientro sul parquet l’inerzia del match non cambia. Tortona scappa via, ringraziando una difesa alabardata da rivedere. A 4 minuti dall’intervallo Severini conclude per il +14 piemontese.

A 3 minuti dalla conclusione del primo tempo il tabellone segna 39 a 24 per gli ospiti. I nordestini riescono a rimanere a galla, andando negli spogliatoi sul -11 grazie alla tripla nel finale di Luca Campogrande (31-42).

Christon apre il secondo tempo con due canestri da sotto, che valgono il +15 ospite. In seguito, dopo alcuni errori da ambo i lati, i canestri in appoggio di Macura prima e Daum poi sembrano decretare il K.O. triestino, anche se alla fine delle ostilità mancano oltre 15 minuti… Fortunatamente per il pubblico presente al palasport di via Flavia la compagine alabardata non getta la spugna e colpo su colpo si riporta in scia. Al 26° minuto di gioco Frank Gaines fa 2/2 dalla linea della carità, riportando i suoi sul -10. Continua la rimonta biancorossa, e si arriva agli ultimi due minuti del quarto sul momentaneo 45-50 a favore della Bertram.

Nel proseguo i giocatori di coach Ramondino tengono i nervi saldi. A poco più di un minuto alla fine del terzo quarto l’instant replay consegna la palla a spicchi ai padroni di casa, che però in attacco non sono precisi e, dunque, non ne approfittano per tenere l’esito del match in sospeso. Si va così all’ultimo quarto sul 59-48 per i ragazzi bianconeri della Bertram, che hanno la partita saldamente in mano.

Nell’ultimo quarto Tortona continua a dettare legge in campo, mettendo in grosse difficoltà la difesa di coach Legovich. A dimostrazione di ciò arriva il quinto fallo di Campogrande al 33° minuto della serata. Per la Pallacanestro Trieste la strada è ormai troppo in salita: Filloy fa 3 su 3 ai liberi, mentre il risultato sul tabellone è di 54-73. Si va così pian piano verso la fine della serata…

Se Tortona inanella agevolmente la quarta vittoria in questo inizio di stagione (4/4), i padroni di casa rimangono a secco di vittorie (0/4), con il campanello d’allarme che più volte durante il match è suonato in maniera decisa.

PALLACANESTRO TRIESTE – BERTRAM TORTONA 60-88