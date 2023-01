Tortona passa sul campo di Treviso

Nella seconda giornata di ritorno, la Nutribullet Treviso Basket scende sul parquet del Palaverde contro La Bertram Yachts Derthona Tortona. I 5 titolari di TVB sono Iroegbu, Banks, Jurkatamm, Jantunen e il neo arrivato Ellis. Coach Marco Ramondino, invece, schiera in campo Harper, Christon, Macura, Daum e Cain.

Christon apre il match con il jumper dalla media, a cui risponde Jantunen in svitamento per il 2-2. Adrian Banks sorprende la difesa avversaria con la penetrazione del vantaggio TVB, ma Macura si inserisce nella partita con una tripla in contropiede, 4-5. Alla bomba di Iroegbu, segue quella di Jurkatamm per il +5 (10-5). Daum interrompe il mini-break avversario con un giro in lunetta, mentre Ellis si presenta ai suoi nuovi tifosi con il canestro in faccia a Cain del 12 a 7. 1/2 per Christon ai liberi, appoggio di Cain e replica di Ellis (14-10). Il gioco a 2 tra Macura e Daum si conclude con un canestro facile per il secondo, ma è Macura stesso a pareggiare a quota 14. Jantunen torna a segnare e ritrova il +2, ma Harper schiaccia il 16-16. Ai liberi di Iroegbu, rispondono Filloy con la tripla e Daum per il vantaggio Tortona (18-21). Christon allunga, ma Sorokas ferma l’emorragia (20-23). Il 2/2 ai liberi di Faggian e l’appoggio di Filloy chiudono il primo periodo sul 22-25.

Zanelli trova immediatamente la via del canestro e Radosevic replica per il 24 a 27. Dopo Radosevic in lunetta, Zanelli dai 6.75 infiamma il Palaverde (27-28). Le triple di Harper e Filloy portano il punteggio sul 27-33, ma Iroegbu conquista il fallo e con un 2/2 riporta i suoi a -4 (29-33). Harper continua a colpire dalla lunga distanza e questa volta è il turno di Sorokas per la risposta – 32 a 36. Daum dalla media e Sorokas nuovamente da 3 firmano il 35-38. Macura riporta Torotna a 2 possessi di vantaggio, mentre dall’altra parte Banks con un giro in lunetta e Jantunen in tap in conquistano il 39-41. Le formazioni vanno negli spogliatoi dopo il canestro di Christon, 39-43.

Dopo una serie di errori in avvio di secondo tempo, è Daum a trovare la via del canestro. Replica Ellis, 41-45. Iroegbu in contropiede riavvicina TVB, ma un canestro convalidato a Christon regala a Tortona il 43-47. Schiacciata e libero di Cain, tap in di Macura per il massimo vantaggio ospite (43-52). Le tripla di Daum allungano il parziale del team di coach Ramondino e portano TVB per la prima volta in doppia cifra di svantaggio, 43 a 58. A Candi in penetrazione, risponde Banks con l’appoggio che sblocca finalmente Treviso (45-60). Christon con 3 punti consecutivi, intermezzati dal canestro di Banks, realizza il 47-64. Ellis con la schiacciata prova a scuotere i suoi, ma Severini punisce la sua ex formazione con la tripla del 49-67. I primi punti di Invernizzi arrivano dalla lunetta, mentre Radosevic con la bimane trova il 51-69. A Sorokas da 3 punti e Ellis con il jumper, segue il canestro allo scadere del quarto da parte di Harper (56-71).

Sorokas guadagna due importanti giri in lunetta, uno dei quali dopo il recupero di Invernizzi, per il 59-71 a 8 minuti dal termine. Faggian stoppa Daum, ma TVB non riesce a capitalizzare su una delle tante occasioni costruite in questo inizio di quarto periodo. Altri liberi per TVB, questa volta da parte di Banks, ma Christon realizza il primo canestro del periodo di Tortona (61-73). Paulius Sorokas ormai è un maestro nel conquistare fallo e con la bomba nell’azione successiva accende i 3924 presenti e riporta Treviso sotto la doppia cifra di svantaggio, 66-73. Christon segna, ma commette poi fallo per un altro 2/2 di Sorokas (68-75 a 4 minuti e spiccioli dal termine). Nuovamente Christon con un canestro difficile tiene distante TVB, seguito da Daum per il 68-79. Banks e Chiston dalla lunetta e Iroegbu in penetrazione segnano il 72-81. Banks segna il tecnico del libero di Macura, che poi a sua volta fa 2/2, e Sorokas trova il 65-73 a 1 minuto e mezzo dalla fine. La rubata di Faggian lancia in contropiede Iroegbu che trova la via del canestro (77-83). Christon è il go-to-guy di questo quarto periodo per Tortona e chiude il match con altri due tiri diavvero difficili per rimandare TVB a -10, 77-87. 2/2 di Iroegbu in lunetta e la partita si chiude 79-87.

La Nutribullet Treviso Basket torna al Palaverde sabato 11 febbraio per la 19^ giornata contro la GeVi Napoli Basket.

Nutribullet Treviso-Bertram Derthona 79-87

(22-25, 39-43, 56-71)

Tabellini:

Treviso: Banks 13, Iroegbu 15, Sarto ne, Ellis 10, Zanelli 5, Jurkatamm 3, Vettori ne, Sorokas 23, Faggian 2, Scandiuzzi ne, Invernizzi 2, Jantunen 6. All. Nicola

Derthona: Christon 25, Mortellaro ne, Candi 2, Tavernelli, Filloy 7, Severini 3, Harper 10, Daum 18, Cain 5, Radošević 5, Macura 12, Filoni ne. All. Ramondino

