Tortona regola Pesaro con un super Baldasso

La Bertram Derthona Tortona conquista la vittoria nel primo anticipo della 28ª giornata contro la Carpegna Prosciutto Pesaro, che resta al penultimo posto in classifica. Avvio di partita ad altissimo ritmo da entrambe le parti, con il tiratore Severini (12 punti) e i guizzi sui due lati del campo di Strautins (7 punti e 5 rimbalzi) e Obasohan (14 punti, 8 rimbalzi, 7 assist, 22 di valutazione) a lanciare i padroni di casa mentre McDuffie (22 punti), Tambone e il cecchino Mazzola (7 punti) sbloccano subito le realizzazioni ospiti (9-9). Successivamente, il Derthona piazza un break di 10-0 quasi tutto frutto delle triple mandate a bersaglio da Severini, Ross (9 punti) e Obasohan, sebbene poi un taglio di Mazzola – ben pescato da Cinciarini (14 punti, 7 assist e 4 recuperi) – e una bomba in transizione del neoentrato Visconti (11 punti) dimezzino subito il gap tra le squadre (19-14). Il parziale marchigiano prosegue poi fino allo 0-11, grazie ai guizzi in contropiede anche di Cinciarini e Tambone, prima che Dowe (13 punti) dal post-basso scuota la Bertram con il semigancio del 21-20. Il primo periodo si chiude poi con un tiro a bersaglio nel pitturato di Cinciarini, che permette alla Carpegna Prosciutto di tornare avanti dopo 10’ di partita (21-22). Successivamente, permane ancora l’equilibrio, dato che alle accelerazioni di Dowe e Obasohan e alla bomba di Baldasso (23 punti, 6/10 da tre, 4 assist, 23 di valutazione) replicano la prima vera giocata nel match di Wright-Foreman (14 punti) e un fade-away realizzato da McDuffie (29-26). Proprio Baldasso poi accende il proprio pubblico con due triple consecutive che, affiancate all’ottimo contributo di Weems (12 punti e 8 rimbalzi, 22 di valutazione) e alla concretezza di Zerini, provano a far allungare sul 38-31 i padroni di casa contro Wright-Foreman e compagni. Al termine del tempo, la Bertram approfitta di una serie di errori offensivi dei marchigiani e vola via avanti anche in doppia cifra, grazie soprattutto alle fughe vincenti in contropiede di Obasohan e Weems (44-33 dopo 20’).

Ad inizio ripresa, nonostante Cinciarini peschi un coniglio dal cilindro in step-back da tre punti, Tortona scappa ulteriormente capitalizzando in transizione con Strautins e Ross fino al +14, prima che una reazione di orgoglio di McDuffie e una bomba di Visconti dalla punta riportino Pesaro al di sotto della doppia cifra di svantaggio (50-41). Dopo un botta e risposta dall’arco tra Strautins e Wright-Foreman, Ross si invola ancora al ferro avversario e Severini e Obasohan dalla distanza scrivono di nuovo il +14 bianconero, prima che Visconti di carattere scriva il gioco da tre punti del 60-49. Al termine del quarto, Baldasso e Wright-Foreman si scambiano delle belle giocate di talento e il primo vero squillo di Love sotto i tabelloni viene annullato dalla bomba di Weems che pareggia ancora il massimo vantaggio piemontese sul 68-54 dopo 30’. Grazie alle penetrazioni vincenti di Cinciarini e Love, la Carpegna Prosciutto non vuole mollare ma Baldasso e Weems dall’arco e una tuonante schiacciata di Dowe arginano le folate di McDuffie e compagni (76-62 a 6’ dalla fine). Le bombe di Baldasso e le ulteriori azioni di talento di Dowe, in seguito, spingono la Bertram avanti anche oltre le 20 lunghezze, permettendo alla formazione di coach De Raffaele di controllare il vantaggio e chiudere agevolmente sul 94-76.

LEGABASKET.IT