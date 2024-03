Tortona regola una spenta Napoli

Bertram Derthona Tortona – Generazione Vincente Napoli Basket 97-72

(21-11, 23-22, 34-17,19-22)

Parte forte la Bertram Tortona che dopo due minuti è già avanti 7-3. Sono di Sokolowski i primi punti di Napoli. Owens lotta sotto le plance, ma a metà della prima frazione di gioco, il punteggio premia Tortona 10-8. La partita è equilibrata con punteggio basso, ma la squadra di De Raffaele allunga a due dalla fine sul 19-9 con un parziale 9-1 che costringe Milicic a chiamare time out. La Gevi fatica a trovare il canestro, ed il primo quarto si chiude con Tortona avanti di 10 sul 21-11. Reagisce Napoli in avvio di secondo quarto con un parziale di 0-4 che riporta gli azzurri a meno 6 sul 21-15. Pullen si illumina con bomba ed assist sontuoso per Brown, e riporta Napoli a meno 3 sul 23-20. Immediata la replica di Tortona che piazza un parziale tremendo di 11-0, e torna avanti 34-20. Zubcic trova i suoi primi punti dalla lunetta, ma a tre minuti dall’intervallo lungo è ancora più 13 Tortona. Brown segna tre liberi e porta Napoli a meno 10 sul 40-30. A metà gara Napoli con il 27% nel tiro da due va al riposo sotto di 11 lunghezze sul 44-33.

Anche in avvio del terzo quarto Napoli non sembra ritrovarsi, e dopo due palle perse consecutive Milicic chiama subito time out. Tortona trova due bombe di Obasohan, e si riporta a più 14 sul 53-39 dopo tre minuti. A metà periodo la squadra di coach De Raffaele trova il massimo vantaggio più 18 sul 59-41. La Gevi non riesce a reagire, e Tortona con oltre il 40% di realizzazione da tre punti, vola a più 24 sul 72-48. Il canestro realizzato da Ross da oltre venti metri di distanza sul filo della sirena è l’esatta fotografia della partita. Il terzo quarto si chiude 78-50. All’inizio dell’ultimo periodo, a dimostrazione di una serata negativa per Napoli, prende un colpo alla testa De Nicolao che è costretto ad abbondonare il parquet. Pullen ed Owens provano a non arrendersi, e la Gevi accorcia le distanze sul punteggio di 82-63. Ma Tortona ha voglia di stupire, e con la diciasettesima bomba realizzata, torna sul 88-63. Nel finale di partita la Bertram gestisce l’ampio margine di vantaggio, e la gara si chiude con il largo successo di Tortona con il punteggio di 97-72

Pullen ed Ennis sono stati i migliori marcatori della gara con 13 punti.

Zubcic 7, Ennis 13, Pullen 13, De Nicolao 5, Owens 11, Lever 2, Sokolowski 10, Brown 7, Dut Mabor 4, Ebeling, Bamba n.e. Sinagra n.e.

Dichiarazione di Coach Igor Milicic:

“Congratulazioni a Tortona, ed al Coach De Raffaele. Hanno preparato molto bene la partita, ci hanno dominato al rimbalzo e nella voglia di portare a casa palloni contrastati. Credo che stasera abbiano tirato con delle percentuali da 3 da record per loro in stagione. Ciò non toglie però i loro meriti e la loro vittoria. La nostra stagione non è finita, dobbiamo riprendere dove ci eravamo fermati, ricordando come siamo arrivati ai traguardi che abbiamo raggiunto. Non siamo soddisfatti, non siamo appagati. C’è ancora tanto tempo davanti, ed un sacco di sogni e di obiettivi da raggiungere. Dobbiamo essere abbastanza uomini stasera per dire che dovevamo fare di più.”

Dichiarazione di Pedro Llompart, Responsabile Area Tecnica Sportiva:

“Complimenti a Tortona, ha disputato una grande partita. Ci ha fatto soffrire e non siamo riusciti ad essere noi. Dobbiamo considerare questa sconfitta come una grandissima opportunità per imparare e capire che quello che conta è il presente. Resta bellissimo tutto quello che abbiamo fatto vincendo la Coppa Italia, ma ora dobbiamo guardare avanti, togliersi un po’ la faccia sorridente che abbiamo, e tornare a rimettere la nostra faccia cattiva, che è quella che ci ha portato sin qui. Sono sicuro che sabato prossimo contro Pistoia si vedrà una squadra completamente diversa.”

La Generazione Vincente tornerà in campo sabato prossimo 16 Marzo alle ore 19:45 affrontando alla Fruit Village Arena la Estra Pistoia trasferta per l’ottava giornata del girone di ritorno del campionato di serie A.

UFF.STAMPA GEVI NAPOLI