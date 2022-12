Tortona si impone con forza a Scafati, battuta al Palamangano la Givova

Al ritorno in casa la Givova Scafati non riesce a dare continuità alla storica vittoria di Bologna e cade contro una Tortona in stato di grazia che per alcuni tratti di gara ha mantenuto percentuali al tiro eccezionali e ha saputo amministrare e ampliare il corposo vantaggio acquisito nel secondo quarto.

Derthona parte bene nella sfida del Palamangano con le due triple di Macura che poi realizza anche i liberi.Scafati rientra col break di Logan e la tripla di Rossato dopo i punti di Daum, che poi come Okoye fa centro fuori dal pitturato. Candi e Christon riportano a distanza gli ospiti, Pinkins realizza in appoggio, Severini dall’area. Imbrò dopo Christon, che poi va anche a piazzare la tripla del +9. Il gioco da 3 di Candi chiude il primo quarti sul 22-31.

Tavernelli prima di Okoye, Filloy trova la tripla e Radosevic allunga ulteriormente. Severini costringe Scafati al timeout, Macuri non sbaglia alla lunetta, Logan piazza la bomba. Anche Daum preciso in lunetta, Logan e Pinkins accorciano, Cain va a segno dall’area come Stone. Pinkins sbaglia ai liberi, Macura mantiene un vantaggio importante per Tortona. Logan dall’area manda le squadre che all’intervallo si trovano sul 38-56.

Al rientro dalla pausa lunga Stone realizza la tripla, Macura mantiene Tortona a distanza di sicurezza. Okoye anticipa il break ospite firmato Macura e Harper. Daum prima dell’1/2 di Thompson dai liberi, Filloy realizza la tripla. Radosevic risponde a Imbrò, 2/2 per Filloy mentre la tripla di Severini porta a 30 le distanze tra le due compagini mentre il tabellone dice 50-80 alla fine del terzo quarto.

Imbrò e Rossato aprono l’ultima frazione di gara, Okoye trova il gioco da 3. Severini anticipa le due triple di Rossato. Anche Tavernelli piazza il colpo da fuori area, Logan appoggia al tabellone. Thompson non completa il gioco da 3, Macura fa 2/2 ai liberi, Imbrò fa lo stesso e mette l’ultima firma su questa partita che termina col punteggio di 72-91.