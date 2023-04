Tortona supera Brindisi in volata

Bertram Derthona-Happy Casa Brindisi 81-77

(22-17, 39-39, 64-52)

Tabellini:

Derthona: Christon 19, Mortellaro ne, Candi, Tavernelli 1, Nikolic, Filloy 9, Severini 9, Harper 23, Cain 4, Radošević 2, Macura 14, Filoni ne. All. Ramondino

Brindisi: Burnell 7, Reed 10, Bowman 11, Harrison 9, Buttiglione ne, Lamb 4, Mascolo 7, Bocevski ne, Mezzanotte 8, Riismaa 3, Bayehe 4, Perkins 14. All. Vitucci

Partita dalle tante sfumature quella andata in scena al PalaEnergica tra la Bertram Derthona e la Happy Casa Brindisi. Dopo l’emozionante – ed emozionale – tributo a Bruno Mascolo, le due squadre si sfidano mettendo in campo le proprie qualità migliori, alternando parziali e contro parziali. Nella ripresa, la Bertram piazza un break che sembra indirizzare la partita, ma la Happy Casa rientra fino a un solo possesso di distanza. La volata finale premia i Leoni, guidati dal miglior Harper della stagione a livello realizzativo (23 punti).

Avvio di gara equilibrato a Casale; la Bertram prende poi il controllo del punteggio nella seconda metà della frazione guidata dalle giocate di Severini e Christon. Alla prima pausa il parziale è 22-17. Nel secondo quarto la Happy Casa trova giocate individuali ed extrapossessi che le consentono di operare il sorpasso, prima che i canestri di Christon e Cain impattino la partita a 39 all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi, una folata offensiva di Harper spinge nuovamente avanti la formazione allenata da Ramondino (54-46). Brindisi prova a rimanere a contatto, ma un nuovo break di 5-0 firmato Christon vale il massimo divario (64-52) al 30’. Nell’ultima frazione la Happy Casa – soprattutto grazie a Bowman – accorcia il gap, tornando più volte a due soli possessi di distacco. Dopo la nuova accelerazione griffata Christon-Macura (77-67), Reed e Mascolo producono un contro break di 0-6 che vale il 77-73 del 38’. Dopo alcuni errori degli ospiti, Harper segna un canestro di grande importanza entrando nell’ultimo minuto, ma Perkins e Reed portano Brindisi al -2 (79-77) a 22 secondi dal termine. Sull’ultimo attacco brindisino, Cain stoppa Bowman, Harper rimane glaciale in lunetta e la Bertram trionfa 81-77.

Così coach Marco Ramondino al termine della partita: “È una vittoria molto importante contro una squadra che ha fatto una gara di altissimo livello. Credo che siamo cresciuti nel corso della gara, navigando contro i diversi quintetti proposti da Brindisi. Sicuramente non siamo nel nostro migliore momento a livello di continuità e brillantezza contro una delle squadre più fisiche e atletiche e in salute del campionato. In questo momento dell’anno gli obiettivi delle singole formazioni si stanno definendo e sono più chiari, le sfide hanno un peso diverso rispetto a un mese fa e per volontà e necessità serve andare oltre l’aspetto tecnico-tattico, giocando duro. Harper, a livello individuale, è cresciuto come la squadra: nel secondo tempo avere un secondo palleggiatore e creatore di gioco che prendesse responsabilità insieme a Christon ha fatto vedere quali vantaggi possiamo avere. Infatti nel secondo tempo abbiamo fatto un’ottima partita, al netto di qualche sbavatura che Brindisi è stata brava a punire. Tanti giocatori stasera hanno fatto una partita oltre gli standard”.

UFFICIO COMUNICAZIONE

BERTRAM DERTHONA BASKET TORTONA