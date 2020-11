Trento, che vittoria! Sassari non passa alla BLM Group Arena

Al via oggi a Trento la sesta giornata di questa nuova stagione di LBA Serie A UnipolSai: sono scesi oggi in campo alla BLM Group Arena la Dolomiti Energia Trentino ed il Banco di Sardegna Sassari.

QUINTETTO BASE SASSARI: Marco Spissu, Giacomo Devecchi, Jason Burnell, Eimantas Bendzius, Miro Bilan

QUINTETTO BASE TRENTO: Gary Browne, Jeremy Morgan, Kelvin Martin, Luke Maye, JaCorey Williams

La partita inizia con Trento conscia di dover mantenere alta la concentrazione per cercare di portarsi a casa la vittoria di questa importante partita. Browne, Martin e Maye portano l’Aquila sul +5 a quattro minuti dall’inizio del match.

Per Sassari è Devecchi che sblocca la situazione mettendo a segno una tripla importante ben supportato anche da Spissu che segna la tripla del pareggio. Si prosegue punto a punto ed i primi 10 minuti di gioco si chiudono 17-13 per Trento.

Resta stabile l’equilibrio in questo secondo periodo: a Trento basta una minima distrazione per far sì che, grazie ai lanciatissimi Bendzius e Spissu, Sassari raggiunga il -1. Per Trento è poi Morgan che con una bella tripla riallunga la distanza tra i due team, ben supportato anche da Sanders e dalle buone azioni di Williams. Trento sigla poi il +8 grazie a Forray e allunga a +10 con i liberi di Williams ma il vantaggio torna a -7 dopo una tripla di Spissu. Sassari sembra ritrovare la giusta concentrazione negli ultimi minuti di questo quarto, ma l’Aquila vola sul +13 andando a chiudere il primo tempo 45-32 a favore di Trento.

Il terzo quarto parte con un’altra palla parsa per Sassari ed un buon +2 per Morgan che porta l’Aquila a +12. Sassari però attacca veloce e torna ad accorciare la distanza con Trento. A metà del quarto, i trentini si portano sul +17 grazie ai preziosi punti di Maye e Browne ed alle buone azioni di Martin e Williams. Sassari si trova momentaneamente in difficoltà: nonostante la tripla di Devecchi, la squadra sarda sembra non riuscire ad ingranare le marce a dovere mentre Trento raggiunge il +23 a meno di due minuti dalla fine del terzo quarto. Alla fine dei 10 minuti il punteggio è di 75-49 per Trento.

Luke Maye apre gli ultimi 10 minuti di gioco con una tripla, mentre Sassari continua a trovarsi in difficoltà.

Spissu, Devecchi e Tilman spingono avanti la Dinamo ma sempre con fatica. Sanders infuoca il campo raggiungendo quota 20 punti e 5 assist, mentre per Sassari Devecchi riesce a mettere a segno la terza tripla della sua partita. In questi ultimi minuti la Dinamo gioca per limare il divario con l’Aquila che, invece, vola alla vittoria per 92-78.

Trento (92): Martin 8; Williams 15; Morgan 7; Maye 13; Browne 15; Forray 11; Sanders 23; Conti 0; Ladurner o; Lechthaler 0

Sassari (78): Gentile 5; Spissu 3; Devecchi 11; Burnell 18; Bendzius 25; Bilan 8; Re 3; Sanna 0; Gandini 0; Tillman 5

(17-13; 28-19; 30-17; 17-29)

MVP Basketinside: Victor Sanders