Trento domina, e con merito aggancia in zona playoff una Pesaro in piena crisi

Pesaro: Moretti, Abdul-Rahkman, Charalampopoulos, Chetham, Kravic

Trento: Flaccadori, Lockett, Conti, Grazulis, Atkins

1° QUARTO: Trento parte molto fisica come di consueto e questo frutta un 3-8 nei primi 2’. Charalampopoulos firma il secondo canestro personale così come Flaccadori che assieme a Lockett firma un ulteriore allungo per il +6. Moretti risponde a Grazulis da dietro l’arco a metà frazione poi Flaccadori allunga ancora nel punteggio sul 9-17; Pesaro pasticcia in attacco non concretizzando tiri liberi o azioni ben costruite, mentre la Dolomiti, con un gioco più coriaceo, trova più rimbalzi. Delfino crea due buoni azioni che valgono il -6 a 100” dalla prima sirena; una serie di 5 falli offensivi ferma il ritmo delle due squadre, poi la VL alza il proprio livello difensivo, arrivando a fine frazione sul 16-20.

2° QUARTO: Spagnolo trova il primo canestro di serata, così come Daye, poi segue Cheatham che riporta a 4 punti il distacco al 13’; Gradzulis torna a realizzare dai 6,75, così come Spagnolo poco dopo per il 22-31. Al 3° rimbalzo offensivo nella stessa azione, si sblocca anche Crawford per il +12. Giganteggia ancora la Dolomiti energia che continua ad allungare grazie al parziale di 3 a 18, approfittando della netta difficoltà creata ai biancorossi: Lockett prima e Conti poi, dicono 25-44, poi il duo di esterni Moretti-Tambone riesce a ricucire leggermente in chiusura di 1° tempo sul 33-44 grazie alla tripla dell’ex Varese, poco prima della sirena.

3° QUARTO: Tambone riprende da dove si era interrotto, poi Moretti segna un ottimo canestro che vale il 40-47; i tifosi locali provano a spingere la squadra, con Flaccadori che spegne gli animi con un ottimo tiro. Lockett e Forray riportano il distacco sulla doppia cifra al 16’, Chetham risponde con il tiro pesante in due azioni consecutive, ma Atkins dice 49-59. Anche Craword punisce dall’arco e risponde a una VL con poche idee. Charalampopoulos è l’unico a segnare un canestro per i biancorossi negli ultimi 2 minuti di frazione, così il divario rimane ancora ampio sul 52-64

4° QUARTO: Udom inchioda il nuovo +14, poi Spagnolo rincara la dose facendo infuriare Repesa che cerca di motivare i suoi; Pesaro non si sblocca, Flaccadori si, ed il punteggio si sposta sul 52-70 al 33’, con Crawford che poi dà la spallata decisiva alla gara. Cheatham sblocca i suoi, a cui segue Delfino, che porta il punteggio sul 57-73 al 35’, ma la scalata è ormai improbabile; Lockett continua ad essere indifendibile per la difesa pesarese, che appare scollata e permette non difficili conclusioni alla squadra di Molin. Pesaro si sveglia tardi: sul -19, Delfino trova due triple consecutive, intervallate da un tap in di Flaccadori, ma sul 65-80 con 2’ sul cronometro c’è poco da fare, nonostante un’altra tripla di Tambone. Finisce quindi 70-84 la partita, controllata per ogni secondo dalla squadra ospite

MVP Basketinside: Diego Flaccadori (17 punti, 8/10 da 2, 4 rimbalzi, 4 assist)

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO – DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: 70-84 (16-20, 33-44, 52-64)

Pesaro: Kravic 0, Abdur Rahkman 1, Visconti, Moretti 12, Tambone 14, Stazzonelli ne, Daye 5, Charalampopoulos 8, Totè 6, Cheatham 14, Delfino 10. All. Jasmin Repesa

Trento: Conti 4, Spagnolo 9, Forray 3, Flaccadori 17, Udom 6, Crawford 9, Ladurner, Grazulis 14, Atkins 9, Lockett 13. All. Emanuele Molin