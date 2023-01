Trento è encomiabile, ma Milano resiste all’arrembaggio e conquista la vittoria

Milano mantiene la vetta della classifica in LBA al termine di una sofferta vittoria casalinga contro Trento. Gli ospiti hanno splendidamente rimontato da -18, portandosi anche in vantaggio nel terzo quarto, e non si sono mai arresi nemmeno quando i padroni di casa hanno piazzato un paio di parziali che avrebbero tramortito molte altre squadre. Solo negli ultimi 3 minuti l’attacco trentino si è inceppato, così Milano ha potuto ottenere il risultato positivo.

L’Olimpia è stata spinta per buona parte della gara da Tonut, Luwawu-Cabarrot, Hall e Davies, e, nel momento più delicato, tra la fine del terzo quarto e la metà dell’ultimo, ha avuto un grande aiuto da Biligha e, in misura minore, da Baron e Mitrou-Long. Scegliamo Biligha come MVP proprio per il suo impatto in un momento così importante. Per Trento, ottime prove da Atkins, Forray e Spagnolo.

Quintetto Milano: Davies, Luwawu-Cabarrot, Tonut, Ricci, Hall

Quintetto Trento: Spagnolo, Flaccadori, Grazulis, Atkins, Lockett

Trento inizia la partita con l’idea di giocare il più possibile vicino a canestro e tirare da 3 solo se strettamente necessario, e anche Milano cerca di fare la stessa cosa; la differenza è che i padroni di casa vogliono sfruttare i vantaggi creati dal portatore di palla col primo passo, mentre gli ospiti vogliono posizionarsi in post basso e ricevere. La scelta più efficace risulta essere quella milanese, visto che, dopo 4 minuti e mezzo c’è già la prima doppia cifra di vantaggio sul 14-3. Trento appare sempre più confusa col passare dei minuti, esce dal time out ma si fa rubare palla, poi subisce una tripla di Tonut dal palleggio e si ritrova già nell’abisso sul 19-3. Gli ospiti, allora, provano a usare di più le penetrazioni e a mordere di più in difesa, così arriva un canestro in tre possessi di fila, e gli uomini di Molin iniziano a sentirsi molto più convinti. Dal canto suo, Milano rallenta un attimo e così arriva un contro parziale di 5-12 per il 24-15. Chiaramente, però, Trento ha bisogno d variare il gioco, solo che, quando riprova a giocare in post basso, ricominciano i problemi, così il quarto si chiude sul 28-15.

L’Olimpia allunga ulteriormente nel secondo quarto, anche perché dalla panchina milanese possono uscire molti più giocatori pericolosi rispetto a quella trentina. Il 33-15 è un vantaggio davvero importante, e ci vuole tutta l’attitudine di Forray per il 2+1 per evitare che questa gara vada già in garbage time. La giocata del capitano ridà fiducia ai trentini, così il parziale si estende fino allo 0-7 per il 33-22. Nemmeno il time out serve agli uomini di Messina, che si fanno imbrigliare dalla forte pressione sul perimetro della difesa trentina e non solo continuano a sbagliare, ma non fanno nemmeno transizione difensiva e si fanno bucare ripetutamente. Il parziale ospite si chiude solo sullo 0-11 con due liberi di Davies e comunque il 35-26 è una situazione accettabile dopo il -18. Milano rimane svogliata, e Trento ci crede sempre di più, a metà quarto il punteggio è di 35-29 e la partita è ormai riaperta. Se non è Forray a spingere l’attacco ospite, ci pensa Spagnolo, sempre partendo dal palleggio e creando vantaggi. Milano si aggrappa al talento di Davies, e questo basta per mantenere almeno due possessi di vantaggio, ma Trento c’è e può agganciare Milano in qualunque momento. I canestri di Davies, comunque, fanno sì che i padroni di casa continuino a mantenere i due possessi di vantaggio, e si va all’intervallo lungo sul 43-37. Trento paga le 9 perse, ma sta prevalendo a rimbalzo 18-21, con addirittura 9 carambole sotto al tabellone avversario.

Olimpia Milano flickr

Milano prova a iniziare la ripresa dando meno spazio possibile agli esterni trentini per attaccare in palleggio, e in effetti la scelta paga, anche se da un lato gli ospiti colpiscono nuovamente in transizione su rientri pigri della difesa di casa e dall’altro si fanno ancora sentire a rimbalzo offensivo. L’Olimpia segna i canestri strettamente indispensabili e non sembra minimamente interessata a sforzarsi più di così. Dai e dai, Trento arriva finalmente, e meritatamente, al singolo possesso di svantaggio sul 47-45, e ancora una volta è il solo Davies a fare le cose più utili nel momento più difficile. La sensazione è che, tra i giocatori di casa, solo a Tonut, Hall, Luwawu-Cabarrot e Davies interessi qualcosa di questa partita, e non significa che giochino bene, ma che almeno mostrino interesse, e, anche se sei Milano e l’avversaria è Trento, non si può vincere giocando in quattro. Trento trova il primo vantaggio sul 48-49, e Messina prova a chiedere un contributo a Baron e Biligha, due che, di solito, giocano con impegno. In questa fase si segna pochissimo e gli ospiti sbagliano diverse opportunità costruite coi rimbalzi offensivi. Biligha risponde presente con una stoppata, un canestro dal gomito e un tap in, giocate importanti in un momento in cui entrambi gli attacchi girano male. Ci vuole ben altro per scardinare la resistenza di Trento, e infatti il quarto si chiude sul 56-54 e con un Mitrou-Long particolarmente negativo negli ultimi possessi.

Biligha inizia l’ultimo quarto con un sensazionale recupero sotto al canestro avversario, ed è lui l’anima dell’Olimpia in questa fase delicata. Mitrou-Long prova a riscattarsi dopo le nefandezze di pochi minuti fa con una gran tripla dal palleggio, bissata da un appoggio su penetrazione fulminante. Trento sembra scossa e si comporta come la piccola squadra che si trova a giocarsela con la grande e si spaventa. Di colpo, i padroni di casa sono in doppia cifra di vantaggio, sul 64-54, dopo una tripla di Baron. In definitiva, ai quattro citati in precedenza, si sono aggiunti i tre protagonisti degli ultimi minuti, e con sette giocatori, effettivamente, Milano ha buone possibilità. Trento ricomincia a segnare ma ci mette sempre tanto tempo a tirare, ed è difficile rimontare 10 punti in 7 minuti se si usano sempre tutti i 24” in attacco. Milano prova anche la zona proprio per far rallentare il ritmo agli ospiti, e a 5’ dalla sirena finale sono ancora 11 i punti di vantaggio interno sul 71-60. Trento non molla, ma nemmeno Biligha ha intenzione di abbassare l’intensità, salvo che, stranamente, Messina lo toglie a 4’ dal termine. La squadra di casa paga questa scelta bizzarra del coach, e Trento riduce il divario fino al 71-65. Sul più bello, però, l’attacco trentino si inceppa, e Hall segna una tripla dal palleggio per il 74-63 a 2’ dalla fine. Nove punti in 120 secondi sembrano un po’ troppi per le speranza ospiti, che in effetti si schiantano ripetutamente contro la difesa di casa e devono arrendersi. Finisce 78-65.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 78-65

TABELLINO MILANO: Davies 11, Thomas 4, Luwawu-Cabarrot 14, Mitrou-Long 10, Tonut 14, Rapetti ne, Baron 12, Ricci, Biligha 6, Hall 7, Alviti ne, Datome

TABELLINO TRENTO: Conti 7, Spagnolo 14, Forray 10, Flacadori 8, Udom, Ladurner 2, Grazulis 4, Atkins 18, Calamita ne, Lockett 2

PARZIALI: 28-15, 15-22, 13-17, 22-11

PROGRESSIVI: 28-15, 43.37, 56-54, 78-65

BASKETINSIDE MVP: Paul Biligha