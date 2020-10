Trento-Fortitudo: le parole di coach Brienza alla fine del match

I bianconeri non trovano antidoti alle iniziative offensive di Fantinelli e compagni e incappano nella terza sconfitta in campionato: 17 punti di Maye, ora due trasferte contro Nanterre e Pesaro.

Le parole di coach Nicola Brienza «Abbiamo commesso troppe palle perse, in particolare nel primo tempo quando c’era ancora partita: nei momenti cruciali in cui sembravamo poter rientrare nel punteggio e rimanere a contatto abbiamo commesso troppi errori, comprese le tre o quattro palle perse consecutive che ci sono costate la possibilità di arrivare all’intervallo lungo con un margine di svantaggio più gestibile. Per tutta la partita abbiamo sofferto troppo le iniziative in uno contro uno delle loro guardie, in particolare Fantinelli, Aradori e Banks: in quel modo gli esterni della Fortitudo hanno preso in mano la partita e noi non abbiamo mai avuto rimedi a questa situazione individualmente e di squadra, anche nel secondo tempo in cui l’inerzia della gara non è cambiata».