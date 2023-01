Trento, ripertenza e Final Eight conquistata. A Brescia rischia nel finale ma passa

Trento vola alla Final Eight di Coppa Italia di Torino grazie alla vittoria con cui si impone al PalaLeonessa. Decisivo il primo tempo da 50 punti segnati e 32 concessi: due quarti in cui i viaggianti dominano una Germani non presente in campo nè in attacco nè in difesa. Nel terzo periodo la Leonessa rientra fino a toccare il -3, ma Trento è ancora una volta brava a controllare il momento e a portarsi in zona tranquilla nella quarta frazione. Nel finale i locali tentano un ultimo assalto, toccando il -2 e avend anche il pallone per il sorpasso, ma devono capitolare con merito di fronte ad un’Aquila che ha meritato la vittoria. Gran prova di squadra per i ragazzi di coach Molin, che costruiscono con difesa ed energia il successo, oltre che con un generoso 9/19 da tre punti, non esattamente la specialità della casa, andando a prendersi il successo che vuol dire partecipazione aritmetica alla competizione che si svolgerà a febbraio. E’ proprio nel tiro pesante che Brescia pecca (5/23), in una serata storta anche da un punto di vista difensivo: poco incisiva la Leonessa nel primo tempo e troppo stanza in certi tratti del secondo, con la panchina che, come a volte accaduto in stagione, non riesce a dare la possibilità a Magro di far rifiatare i titolari senza perdere terreno nel punteggio. Apprezzabile comunque la reazione bresciana, che aveva iniziato il secondo tempo sul -18 e si è trovata a -14 nell’ultimo quarto. MVP della gara è Grazulis (12, 8 rimbalzi, 20 valutazione), ma Trento ha un gran contributo anche da Atkins, Flaccadori e Forray, con gli ultimi due in particolare letali nei minuti finali e decisivi. A Brescia non basta dominare a rimbalzo (43 a 29) e avere una miglior valutazione di squadra per sfuggire alla sconfitta, a causa del tiro dall’arco e di un approccio alla partita scarso. Migliore per Brescia è Odiase, con Cournooh, Della Valle e Gabriel in doppia cifra ma con percentuali insufficienti ad aspirare a portare a casa i due punti.

Trento quindi riscatta gli ultimi due stop, mentre Brescia dovrà andare a giocarsi l’accesso alle Final Eight la prossima settimana sul campo di Verona.

Quintetto Brescia: Cournooh, Della Valle, Moss, Gabriel, Odiase

Quintetto Trento: Flaccadori, Lockett, Crawford, Grazulis, Atkins

Cournooh segna i primi punti della gara, con il ritmo che già alto. Gira bene la palla nell’attacco trentino, con Flaccadori e Grazulis che segnano due triple per dare ai viaggianti 4 punti di vantaggio (6-10 al 3′). Crawford lavora bene in post basso ma è la difesa trentina in questo momento a dare una dimensione superiore ai bianconeri, che guidano molto bene la sfida: Flaccadori va al ferro e segna con fallo per il +9 Trento a metà primo quarto (6-15). Odiase sblocca la Germani, con Trento che continua a cavalcare un Grazulis scatenato dall’arco per il massimo vantaggio (8-18): a faticare dall’arco invece è la Leonessa, che parte 0/5 in questo fondamentale. Brescia cerca di rimanere a contatto sfruttando molto il pick&roll centrale e le penetrazioni dei propri esterni, ma Trento è in gran serata balistica, con Forray che ricaccia indietro i lombardi (16-25 al 9′). 20-25 alla prima sirena, grazie ai punti di Cobbins e Massinburg.

Cobbins in contropiede segna i primi punti del secondo parziale e spinge coach Molin a fermare il gioco subito con un parziale bresciano aperto di 6-0. Per Trento subito 6 punti di fila a riportarsi a +9, con la difesa dei padroni di casa molto poco applicata, punita dalla bomba di un ottimo Forray a sancire il +12 trentino. Risposta Brescia affidata alla tripla di Massinburg, la prima di serata per la Germani (27-36 al 15′). Atkins continua rimpolpare le sontuose percentuali di Trento sul tiro pesante, rimettendo i suoi compagni sul +11. E’ la difesa a consentire a Trento di ritoccare il massimo vantaggio a +13 (28-41), con Brescia che sbanda vistosamente sulla penetrazioni e schiacciata di Grazulis che ritocca nuovamente, anche grazie a un fallo tecnico, il parziale (30-44 al 19′). Timeout Brescia, ma Trento scava un gap importante in chiusura di primo tempo, spinto da Flaccadori e dall’ennesima bomba (7/9 di squadra) di Lockett (32-48). 32-50 all’intervallo lungo, Trento in controllo e in modo meritato.

Cournooh trova i primi punti della ripresa, ispirando un break 6-0 bresciano in una gara ancora più fisica rispetto al primo tempo. Brescia esprime il massimo sforzo e trova il canestro del -10 con Odiase a rimbalzo (40-50 al 23′). Timeout Trento, che fin qui non ha ancora segnato nel secondo tempo. Continua il break bresciano, che si allunga a 12-0 nel terzo quarto con i canestri da sotto di Odiase, con Atkins a segnare dalla media i primi punti trentini del periodo (44-52). Gabriel e Laquintana accorciano ancora a -5, con la Leonessa adesso indemoniata su ogni pallone. Alla Leonessa manca la precisione dall’arco, con cui i lombardi probabilmente guiderebbero questa gara: Odiase dalla lunetta segna il 49mo punto bresciano (49-52 al 28′). Trento ritrova ossigeno con Ladurner e Spagnolo per tornare a +9 con un break 6-0 molto importante in questa fase (49-58 al 29′). Crawford e Ladurner aumentano il parziale sul finire di terzo tempino, con lo stesso che dice 11-0 Trento: gran reazione degli ospiti nel momento più delicato della gara (49-63).

Brescia cerca le forze per tornare in gara, riportandosi a -10 in apertura di ultimo quarto (55-65 al 33′). La tripla di Cournooh rinvigorisce la Leonessa, con i liberi di Della Valle ad accorciare ancora a -5. Trento ancora fatica a segnare, come avvenuto nel quarto precedente, subendo anche la tripla del -2 firmata Massinburg (63-65). Forray torna in campo e subito segna una bomba dal gran peso specifico, che ridà immediatamente fiducia ai compagni che trovano altri punti con Atkins e strappano nuovamente l’inerzia della sfida (63-70 al 36′). Brescia sbaglia triple aperte, in una serata disastrosa sotto questo aspetto, e viene punita da Flaccadori, che segna e subisce il fallo, facendo volare l’Aquila sul +10 (+36-73 al 38′). Sembra finita ma Brescia trova il canestro in area di Odiase e due triple di Moss e Gabriel: 8-0 fulmineo, e in un amen la Germani torna a -2 con poco meno di 1′ da giocare (71-73). Atkins lucra due liberi, che segna e riporta a +4 Trento: molto bene il lungo trentino, tra i migliori dei suoi. Odiase accorcia nuovamente, ma Flaccadori col pallone decisivo si mette in proprio e manda a bersaglio la tripla che fa calare il sipario sulla contesa (73-78). Brescia cerca di rientrare con la forza della disperazione ma non basta, il punteggio finale recita 73-78.

Germani Brescia vs Dolomiti Energia Trento 73-78 (20-25; 32-50; 49-63)

Brescia: Gabriel 8, Della Valle 12, Cournooh 11, Moss 3, Akele 2, Massinburg 8, Taylor 0, Cobbins 9, Odiase 13, Lauintana 4, Burns 0, Ghidini n.e. All: Magro

Trento: Forray 11, Flaccadori 16, Grazulis 13, Atkins 11, Lockett 7, Conti 0, Spagnolo 8, Udom 0, Crawford 7, Ladurner 6. All: Molin

MVP Basketinside: Andreis Grazulis, che scava il parziale nel primo tempo. Nella ripresa sparisce un po’, ma è importante in difesa e a rimbalzo. Difficile scegliere tra lui e Flaccadori.