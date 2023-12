Treviso cala il poker e passa a Tortona

Fantastica vittoria per 68-82 della Nutribullet Treviso Basket che con una grande prestazione corale trova la quarta vittoria consecutiva superando a domicilio la Bertram Derthona Tortona! Sono tre i giocatori di Frank Vitucci in doppia cifra, guidati dai 17 punti di un chirurgico Terry Allen.

BERTRAM DERTHONA TORTONA – NUTRIBULLET TREVISO BASKET 68-82

BERTRAM YACHTS: Ross 14 (5/8, 0/4), Candi 5 (0/2, 1/3), Weems 8 (1/4, 1/5), Noua 6 (3/3, 0/2), Thomas 5 (2/7); Strautins 4 (2/3, 0/1), Baldasso 12 (3/5, 2/9), Severini 0 (0/1, 0/1), Obasohan 13 (3/6, 0/1), Radosevic 1 (0/2, 0/1). Ne: Zerini, Tavernelli. All.: Ramondino

NUTRIBULLET: Robinson 9 (4/5, 0/4), Bowman 14 (4/11, 2/3), Olisevicius 16 (3/7, 2/7), Allen 17 (3/3, 3/4), Paulicap 8 (3/4); Zanelli 7 (2/2, 1/3), Faggian 0 (0/2, 0/1), Mezzanotte 5 (2/2, 0/2), Camara 6 (2/3). Ne: Tadiotto, Scandiuzzi. All.: Vitucci

ARBITRI: Lo Guzzo, Bettini, Catani

NOTE: pq 13-14, sq 38-33, Tq 54-57. T.l.: TRT 18/27, TV 12/17. Da 2: TRT 19/41, TV 23/39. Da 3: TRT 4/27, TV 8/24. Rimbalzi: TRT 14+28 (Thomas 4+2, Ross 1+5), TV 6+35 (Olisevicius 1+7). Assist: TRT 13 (Weems 4), TV 18 (Olisevicius 6). Perse: TRT 13, TV 14 (Olisevicius 6). Recuperi: TRT 10, TV 6. F. tecnico: Ramondino al 23’07” (44-39), Vitucci al 29’58” (53-57).

LA CRONACA:

Per la Nutribullet Treviso Basket, che recupera Olisevicius e Mezzanotte ma ha ancora Harrison ai box, in questa antivigilia di Natale c’è una trasferta impegnativa contro una delle squadre più ambiziose della SerieA, la Bertram Derthona Tortona con un Colbey Ross in più nel motore.

Coach Ramondino schiera nel quintetto iniziale Noua, Candi, Thomas, Weems e il nuovo arrivato Ross; Frank Vitucci parte con l’ormai classico starting five con Robinson, Bowman, Olisevicius, Allen e Paulicap.

Inizia nel migliore dei modi il match del PalaEnergica con Terry Allen che colpisce da dietro l’arco, Bowman che segna in coast-to-coast e Paulicap che stoppa il tentativo di schiacciata di Thomas: dopo 3′ è 0-5 TVB. Le difese sono tostissime: per togliere lo 0 dal tabellone a Tortona serve una magia dell’MVP dello scorso campionato Colbey Ross. Ky Bowman replica da lontano, ma i due liberi di Candi riportano Tortona a -1 a metà primo quarto. Robinson affetta la difesa dei piementosi, ma il parzialino firmato Weems-Baldasso regala il primo vantaggio ai padroni di casa (12-10). Tanti errori da entrambe le parti, ci vuole un 2/2 di Olisevicius per rimettere in moto TVB. L’appoggio proprio sulla sirena di capitan Zanelli riporta Treviso con la testa avanti: i primi 10′ terminano 13-14!

L’energia di Faggian e la schiacciata di Camara aprono il secondo quarto ma la risposta della Bertram è tonante, con l’escursione sopra il ferro di Obahsoan. Camara si fa sentire ma i canestri di Strautins e Ross lanciano Tortona sul +5. Il break continua con un facile appoggio di Ross, già a quota 9 punti personali, Vitucci ferma il match con il time out. Si sblocca Olisevicius per il -4, ma Candi risponde dall’arco. I primi punti di Mezzanotte valgono il -5, Ross però trova la doppia cifra su palla vagante. Anche Robinson prende ritmo e firma in 5-0 per il 32-30. L’ultimo minuto è favorevole alla Bertram che chiude il primo tempo avanti 38-33.

La ripresa inizia con due super giocate difensive di Bowman e il long two di Terry Allen. Il piglio è quello giusto e il 2+1 di Paulicap riporta la gara in parità a quota 38. Il controparziale però non si fa attendere ed è guidato da Obahsoan per il nuovo +5. Il fallo offensivo di Thomas scaturisce anche un tecnico a Ramondino. Olisevicius segna dalla lunetta, Paulicap si fa sentire sotto i tabelloni e il “Marziano” Allen ne piazza 5 in fila: Treviso torna in vantaggio. Torna a farsi sentir in attacco anche Ky Bowman che vola in contropiede per una schiacciata devastante. Il parziale di 7-0 è fermato da Baldasso, ma Robinson firma i suoi punti 8 e 9 in transizione. Baldasso, in ritmo, mette anche la tirpla, ma Allen è on fire e sale a quota 13 con la terza tripla personale. Gora Camara, con Paulicap in panchina con 4 falli, segna da vicino ed è +6 TVB. Tommaso Baldasso continua il suo grande momento e dimezza il divario con 60″ da giocare all’ultima pausa. Bowman allo scadere dei 24″ segna in stepback, nell’ultima azione succede di tutto, come Vitucci che prende tecnico per proteste ma Tortona fa 1/3 e il terzo periodo finisce 54-57.

L’ultimo quarto inizia alla grande: Mezzanotte da 2, Olisevicius da 3 e Treviso scappa sul +8! La Bertram si rimette in moto con Ross che fa 1/2 sul quarto fallo di Allen, che però non si scompone e dall’altra parte segna ancora. Ramondino è costretto al time out quando Olisevicus tira cadendo indietro portando la Nutribullet sul 55-66 a 7′ dal termine. Treviso è tostissima, regge in difesa e trova buone soluzioni in attacco ancora con Olisevicius e Mezzanotte (55-69). Zanelli e Faggian chiudono tutto in difesa, Olisevicius è incontenibile in attacco e va di nuovo a bersaglio per il +15 con 5 minuti da giocare. Tortona si risveglia con un 3/3 a cronometro fermo di Weems e un 2/2 di Obahsoan. Il coraggio del capitano è però immenso: tripla pazzesca allo scadere dei 24″ e nuovo +13! Torna a farsi sentire anche P-Cap con la seconda stoppata e l’appoggio comodo su assist di Olisevicius che tiene a distanza di sicurezza i bianconeri. Weems segna per il -9 ma è ancora Ky Bowman a riportare la Nutribullet in doppia cifra di vantaggio. La Bertram non ne ha più, Treviso espugna il PalaEnergica e trova la quarta vittoria consecutiva! Finisce 68-82.

UFF.STAMPA TREVISO BASKET