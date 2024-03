Treviso regola Pesaro e allunga in classifica sulla VL

NUTRIBULLET TREVISO BASKET 93 – CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 89



NUTRIBULLET: Robinson 12 (5-6, 0-2), Bowman 21 (2-4, 4-8), Olisevicius 9 (0-3, 3-4), Allen 13 (4-9, 1-4), Paulicap 17 (6-6); Zanelli 2 (1-2, 0-1), Harrison 14 (4-5, 0-3), Faggian (0-1 da 3), Mezzanotte 5 (1-2, 1-1). Ne: Scandiuzzi, Torresani, Camara. All.: Vitucci

CARPEGNA PROSCIUTTO: Cinciarini 14 (5-5, 0-3), Bamforth 10 (2-3, 2-5), Bluiett 6 (2-3 da 3), McDuffie 17 (4-7, 1-6), Mazzola 11 (1-3, 3-4); Visconti 7 (2-4 da 3), Wright-Foreman 11 (3-4, 1-5), Ford 8 (1-3, 2-3), Tambone 5 (1-3, 1-1). Ne: Maretto, Fainke. All.: Sacchetti

ARBITRI: Attard, Bartoli, Valleriani

NOTE: parziali 27-26, 45-44, 67-64. T.l.: TV 20/24, PU 13/17. Da 2: TV 9/24, PU 17/28. Da 3: TV 23/37, PU 14/34. Rimbalzi: TV 34 (8 off., Paulicap 8), PU 28 (6 off., McDuffie 9). Assist: TV 13 (Bowman 5), PU 16 (Cinciarini 6). Perse: TV 11 (Olisevicius 6), PU 11. Recuperi: TV 5, PU .9 F. tecnico Olisevicius al 37’43” (85-78). 5 falli: Bowman al 37’30” (85-78), Ford al 39’53” (91-86). Spettatori 5169

Il Palaverde, con 5169 cuori trevigiani, si tinge di biancoceleste per l’importante sfida contro la Carpegna Prosciutto Pesaro. Coach Frank Vitucci schiera nel quintetto di partenza Robinson, Bowman, Olisevicius, Allen e Paulicap; coach Sacchetti risponde con Cinciarini, Bamforth, Bluiett, McDuffie e Mazzola.

A rompere il ghiaccio ci pensa Justin Robinson seguito dal 2+1 di Paulicap per il 5-0. Mazzola colpisce da dietro l’arco ma Ky Bowman risponde con la stessa moneta. Bamforth ne appoggia due e di nuovo Mazzola da lontano segna per il pareggio. L’intensità è altissima così come il punteggio: altre due triple a firma Bamforth e McDuffie lanciano Pesaro sul 14-16 di metà primo quarto, coach Vitucci chiama timeout. Terry Allen spara dall’angolo e TVB torna avanti, ma la Carpegna Prosciutto continua la grande serata balistica con Ford (6/12 da 3 nei primi 10′). La partita prosegue sui binari dell’equilibrio con i punti di Robinson, Allen e Paulicap da una parte e Ford e Wright Foreman dall’altra. I primi punti di Dee Harrison portano Treviso a +4, ma la tripla finale di Wright-Foreman fissa il punteggio alla prima pausa sul 27-26.

La tripla di Visconti apre il secondo quarto, ma Treviso c’è: Harrison si fa beffe della difesa e poi Faggian ruba mandano a segnare Mezzanotte, 31-29 e time out Sacchetti! Pesaro si affida ancora a Visconti e con i liberi di McDuffie trova il +3. Tripla di Andrea Mezzanotte ed ennesima parità! Mazzola torna a segnare ma Allen e Bowman ricacciano sotto marchigiani: 38-36 con 4′ da giocare. Continuano i sorpassi e contro-sorpassi: a Cinciarini e McDuffie risponde Terry Allen con il decimo e undicesimo punto personale. Il primo canestro di Olisevicius è una tripla e vale il 43-40 che consiglia Sacchetti al timeout con 90″ da giocare nel primo tempo. Pesaro torna avanti con Bamforth, ma l’ultimo canestro è di “Scoop” Robinson, proprio sula sirena per il 45-44 alla pausa.

Bluiett riapre le danze da lontano, la risposta arriva con un volo di Bowman per la parità. La partita è bellissima: Bluiett allo scadere e Cinciarini da 3 fanno scappare la Vuelle; Olisevicius torna a segnare da lontano e Paulicap cancella il tentativo di schiacciata di McDuffie, 50-52 a 6′ dall’ultima pausa. Altra gioco da 3 punti di Pauly Paulicap e altra parità. Si scalda Bowman: 5 punti in fila e TVB ci riprova sul 59-57. Cinciarini dalla lunetta e Robinson dalla media: continua l’equilibrio. Wright-Foreman spariglia con la tripla, ma ancora Paulicap, dopo il rimbalzo offensivo riporta avanti la Nutribullet. Il canestro di Allen e il viaggio in lunetta di Bowman fissano il punteggio del terzo periodo sul 67-64.

Dee Harrison, di pura classe, segna il primo canestro del quarto periodo. Wright-Foreman risponde a cronometro fermo, ma il numero 7 è caldissimo e va a bersaglio dopo la virata per il 71-66. La Carpegna Prosciutto resta in scia con la tripla di Tambone, ma Paulicap raggiunge quota 15 dalla lunetta. Ky Bowman si rimette al lavoro e spara 6 punti in fila per il massimo vantaggio della partita sul 78-69 con 6’3′” da giocare. Pesaro prova a tornare in partita con 4-0, ma è Olisevicius a ricacciare indietro gli ospiti con la sua terza tripla personale. Cinciarini e Zanelli si scambiano un paio di canestri con Pesaro che risale fino al -5. Paulicap, straordinario, rimette in moto TVB con un 2/2 con 180″ alla sirena finale. La squadra di Sacchetti non m0lla: favorita da un tecnico fischiato a Olisevicius e con il jumper di Wright-Foreman è di nuovo -2! Harrison con 4 tiri liberi consecutivi rimette 5 punti tra le squadre, ma Justin Wright-Foreman non ci sta e segna ancora per il -3 con 63″ sul cronometro (89-86). La Carpegna Prosciutto ha in mano il possesso del pareggio ma Scoop Robinson scippa il pallone e subisce il fallo: in lunetta fa 2/2. TVB difende alla grande, Harrison vola a rimbalzo, altri liberi e questa volta è finita per davvero! Termina 93-89, quarta vittoria consecutiva e Palaverde in delirio!

UFF.STAMPA TREVISO BASKET