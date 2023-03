Treviso sfiora l’harakiri: Scafati superata a fil di sirena

TREVISO-SCAFATI 89-88

NUTRIBULLET: Iroegbu 19 (2-4, 2-4), Banks 14 (5-10, 1-5), Faggian 4 (1-1), Jantunen 13 (5-5, 0-2), Ellis 16 (6-9); Zanelli 5 (1-2, 1-3), Jurkatamm 2 (1-1, 0-2), Sorokas 8 (0-2, 2-4), Invernizzi 8 (1-1, 2-3). Ne: Tadiotto, Vettori, Scandiuzzi. All.: Nicola

GIVOVA: Hannah 7 (1-1, 1-3), Rossato 19 (5-7, 2-5), Stone 3 (0-1, 1-3), Okoye 6 (1-3, 0-4), Thompson 14 (3-8); Mian 8 (1-1, 2-4), De Laurentiis 6 (3-3), Butjankovs 0 (0-1, 0-1), Imbrò 4 (1-1, 0-2), Logan 21 (2-5, 5-6). Ne: Imade, Tchintcharauli. All.: Sacripanti

ARBITRI: Begnis, Bongiorni, Valzani

NOTE: parziali 24-17, 38-36, 62-50. T.l.: T 21/26, S 21/23. Da 2: T 22/35, S 17/31. Da 3: T 8/23, S 11/28. Rimbalzi: T 27 (10 off., Ellis 6), S 32 (12 off., Thompson 9). Assist: T 17 (Banks 5), S 12. Perse: T 18, S 21 (Logan 6). Recuperi: T 13 (Jantunen 4), S 8. Tecnici a Faggian e Rossato al 27’15” (58-45) e a Sacripanti al 27’48” (58-47). 5 falli: Thompson al 37’19” (80-74), Rossato al 39’38” (85-80). Spettatori 3914

La Nutribullet TVB continua a brillare e vince con un finale thriller la seconda partita consecutiva tra le mura amiche del Palaverde contro la Scafati degli ex Logan e Imbrò. Con questo successo, il quinto nelle ultime sette gare (otto nelle ultime dodici) scala ulteriormente la classifica e può guardare con fiducia al prosieguo della stagione.

Il match è iniziato con in anteprima il doveroso omaggio della società all’ex capitano Matteo Imbrò, premiato nel pregara dal presidente Vazzoler per i suoi gloriosi cinque anni a Treviso.

In campo per coach Nicola Iroegbu, Banks, Faggian, Jantunen ed Ellis, coach Sacripanti risponde con Hannah, Rossato, Stone, Okoye e Thompson.

È un elegante arresto e tiro di Banks ad aprire le marcature per la Nutribullet TVB che risponde immediatamente al 2/2 di Thompson. Rossato colpisce da lontano, ma l’energia di Ellis e un 2+1 di Jantunen danno il pareggio a quota 7. Scafati cerca soluzioni vicino a canestro ma Banks si fa vedere ancora in area e Jantunen, su splendido assist di Ellis, regala il primo vantaggio a TVB (11-9 dopo 4′). L’ex Logan colpisce da dietro l’arco con la specialità della casa, ma Iroegbu replica con la stessa moneta. Il primo mini break arriva con un viaggio in lunetta di Faggian (17-12) ma Logan trova la seconda tripla personale e tiene la Givova a contatto. Invernizzi, con il jumper spariglia la situazione, Ellis con il recupero esalta il Palaverde e Sorokas con la tripla segna il +5. Sulla sirena Zanelli si inventa una magia e fissa il punteggio del primo quarto sul 24-17.

La palla gira che è una meraviglia: sono già 8 i giocatori in maglia bianca a bersaglio. I primi punti del secondo quarto sono però di Scafati che in 2 minuti piazza un 0-7. A fermare il parziale ci pensa Jurkatamm che raccoglie l’assist di Sorokas e appoggia in layup (26-24). Thompson fa a sportellate e ritrova il pareggio, ma Invernizzi e Sorokas mettono le triple che costringono Sacripanti al time out (32-28 a 4′ dalla pausa). Ancora Logan da lontano per il controsorpasso, Banks ed Ellis però confenzionano un 4-0 che riporta avanti Treviso. Okoye pareggia i conti dalla lunetta, ma Iroegbu vola a canestro per il 38-36 che è anche il risultato finale di un primo tempo equilibratissimo.

Scafati parte con il piglio giusto, ma la difesa dei ragazzi di Nicola e 4 punti di Jantunen ricacciano indietro i campani. Banks piazza la tripla, raggiunge la doppia cifra e obbliga Sacripanti a fermare il match (45-38). La risposta arriva da Stone, ma l’energia di Faggian e un paio di canestri di Ellis rilanciano TVB e accendono il pubblico (49-41 a metà periodo). Il parziale prosegue: Octavius Ellis trova il fondo della retina che vale la doppia cifra personale e di vantaggio, che è anche il più ampio da inizio gara (51-41). Si accende la gara: Jantunen e Iroegbu rispondono a Rossato. Il recupero e la schiacciata di Leo Faggian fanno volare la Nutribullet TVB sul 58-45: altro time out di Sacripanti. Faggian è un’iradiddio in difesa: stoppa, recupera e propizia il parziale concretizzato da un ottimo Jantunen, già a quota 13. Il terzo quarto si conclude sul 62-50.

Zanelli apre le danze con la tripla del +15, Sacafati muove il punteggio con un paio di viaggi in lunetta ma Banks ritrova il +14 dalla media. Okoye riavvicina la Givova, Ellis colpisce ancora e Invernizzi dall’angolo spara la tripla del nuovo +13: 73-60 a 6’30” dalla sirena finale. La difesa collettiva dei bianco-celesti non regala nulla alla squadra di Sacripanti che trova punti solo a cronometro fermo e con un missile di Logan che vale il -9. Il match si fa durissimo: falli da una parte e dall’altra e tanti tiri liberi. Il canestro in contropiede del solito Logan vale il -7 a 3’42”: time out chiesto da Nicola. La risposta arriva da un super Iroegbu, condottiero TVB in questo questo secondo tempo. La schiacciata di Ellis su magnifico assiSt di Sorokas assomiglia al colpo del KO. Scafati ha un sussulto, Banks però ne ha viste troppe, batte il pressing e segna il +7. Negli ultimi 20 secondI succede di tutto: Logan e Hannah piazzano due triple in un amen, Imbrò addirittura il tap in del sorpasso (87-88) a 13″ dal termine. Ike Iroegbu si fa tutto il campo e va a guadagnarsi due liberi che trasformati ridanno il vantaggio e TVB. La preghiera di Imbrò non viene accolta e il Palaverde può finalmente esplodere di gioia! Finisce 89-88.

Archiviate le due partite casalinghe, la Nutribullet Treviso Basket domenica torna a viaggiare per la 23° giornata che vede la trasferta a Brindisi contro l’Happy Casa di coach Frank Vitucci

UFF.STAMPA TREVISO BASKE