Treviso supera con autorità Trento

NUTRIBULLET: Iroegbu 18 (4-8, 2-5), Banks 20 (5-15, 3-5), Faggian 5 (2-4, 0-2), Jantunen 5 (2-3), Ellis 15 (5-8); Zanelli 4 (0-1 da 3), Jurkatamm 6 (0-1, 2-4), Sorokas 7 (2-4, 0-2), Invernizzi 5 (1-1, 1-5). Ne: Tadiotto, Vettori, Scandiuzzi. All.: Nicola

DOLOMITI ENERGIA: Flaccadori 9 (4-8, 0-2), Lockett 4 (1-3, 0-2), Crawford 15 (1-2, 3-5), Grazulis 6 (1-4, 1-2), Atkins 12 (6-13, 0-1); Conti 0 (0-1, 0-1), Spagnolo 20 (4-7, 1-1), Forray 7 (2-2, 1-2), Udom 3 (0-1, 1-1), Ladurner 0 (0-2, 0-2). All.: Molin

ARBITRI: Attard, Perciavalle, Capotorto

NOTE: parziali 18-15, 37-29, 58-52. T.l.: TV 19/22, TN 17/19. Da 2: TV 20/43, TN 19/43. Da 3: TV 8/24, TN 7/19. Rimbalzi: TV 38 (10 off., Ellis 12), TN 39 (7 off., Grazulis 8). Assist: TV 12 (Zanelli 4), TN 10 (Spagnolo 7). Perse: TV 9, TN 14. Recuperi: TV 8, TN 8. 5 falli: Udom al 39’30” (80-75). Spettatori 4724.

Dopo un mese di astinenza il Palaverde accende nuovamente i riflettori sulla Nutribullet TVB per il derby triveneto con l’Aquila Trento della vecchia conoscenza trevigiana Lele Molin.

Coach Nicola schiera nel quintetto di partenza Iroegbu, Banks, Faggian, Jantunen ed Ellis; Trento risponde con Flaccadori, Crawford, Graziulis, Atkins e Lockett.

Il Palaverde, gremito, è una polveriera che esplode grazie al baby Faggian, ancora titolare, che firma i primi punti con una schiacciata a due mani. La risposta arriva immediata da Crawford con un tiro pesante. Le difese in questa fase hanno la meglio sugli attacchi: Leo Faggian è caldo, stoppa e poi serve Ellis per il controsorpasso. Si iscrive alla gara anche Iroegbu, ma due incursioni di Conti e Spagnolo portano Trento sul 6-9. È il momento di Banks che mette il suo timbro con 6 punti infila: prima una magia (2+1) per il pareggio e poi la tripla che costringe Molin al timeout (12-9 a 2’51” dalla prima pausa). Si accende Matto Spagnolo, grande protagonista (16 punti all’intervallo) con canestri da vicino e da fuori, ma Sorokas con un 2+1 tiene Treviso avanti. Nel finale di quarto è Jurkatamm a infilare la tripla che fissa il punteggio del primo quarto sul 18-15.

Il secondo quarto si apre con un altro canestro di uno Spagnolo indemoniato, ma Invernizzi dalla media ed Ellis da vicino tengono la Nutribullet con la testa avanti. Il primo allungo deciso è della Nutribullet Treviso che con tanta difesa e la giusta circolazione in attacco sale a +6: 25-19 a 6′ dalla fine del periodo. Crawford dalla lunetta e il solito Spagnolo (tripla) riavvicinano Trento, che però viene subito ricacciata indietro dalla prima tripla al Palaverde del francese Invernizzi. Il canestro da centro area di Jantunen regala il 30-24 alla Nutribullet, brava a trovare protagonisti sempre diversi in attacco, e obbliga la Dolomiti Energia a fermare il match. Dopo il time out la musica non cambia: l’alzata visionaria di Banks per la schiacciata al volo di Sorokas fa urlare i tifosi. Iroegbu da lontano incrementa il parziale (35-24) che viene interrotto dall’ex Lockett in contropiede. Adrian Banks ritrova il fondo della retina e il vantaggio torna in doppia cifra. I primi 20 minuti si chiudono con la tripla di Forray proprio sulla sirena per il 37-29 che consente a Trento di andare al riposo sotto la doppia cifra di svantaggio.

I primi punti li mette Lockett dalla lunetta, ma Iroegbu in acrobazia e Faggian con un gioco da tre punti riportano la Nutribullet sul +11. Flaccadori e Ladurner riducono il divario; Iroegbu, Jantunen ed Ellis rispondono. Molin deve chiamare un minuto di sospensione (48-37 a metà frazione). Iroegbu vola a canestro e si guadagna i liberi che valgono il massimo vantaggio (+13). Trento è però in partita e piazza un parziale di 6-0, ma Ike Iroegbu colpisce dai 6.75 ridando ossigeno a TVB. La squadra di Molin prende ritmo e torna a 6 lunghezza di distanza. I liberi di Zanelli e Sorokas muovono il tabellone: il terzo quarto si chiude sul 58-52.

Banks apre il quarto periodo con la tripla del +9, Flaccadori non ci sta, ma Ellis ne piazza 6 consecutivi e sale a quota 12. Atkins ruba e appoggia il -7, Zanelli, tostissimo, risponde con un 2/2 a cronometro fermo (69-60 a 5’48” dal termine). Ancora Ellis, fantastico nella ripresa (15 punti e 12 rimbalzi al termine), incrementa il gap. Trento è squadra solida e resta in partita: si entra negli ultimi 3 minuti con la Nutribullet avanti di 8. Il canestro di Atkins costringe Nicola al timeout. Si ricomincia e il pistolero Banks ne spara 5 punti consecutivi, Iroegbu ne piazza altri due al ferro e i 4724 del Palaverde vanno in visibilio (80-69). Non è finita qui: Crawford mette due bombe in un amen che valgono l’80-75 a 58″ dalla sirena e riaprono improvvisamente il match. I liberi della sicurezza li segna un grande Iroegbu, autore di 18 punti! Il buzzer beater di Adrian Banks, vale il ventello personale e l’85-76 finale, utile a ribaltare anche la differenza canestri.

Si torna al Palaverde già domenica prossima, 19 marzo, alle 20.00 contro la Givova Scafati.

