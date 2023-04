Treviso torna alla vittoria e batte Pesaro in rimonta

NUTRIBULLET TREVISO BASKET – CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 96-82

NUTRIBULLET TREVISO BASKET: Iroegbu 25 (3-4, 4-6), Banks 25 (5-12, 3-8), Faggian 0 (0-1), Jantunen 16 (3-5, 2-3), Ellis 9 (4-5); Zanelli 4 (1-3 da 3), Jurkatamm 0 (0-1), Sorokas 17 (4-6, 2-4), Invernizzi 0 (0-1 da 3). Ne: Tadiotto, Vettori, Scandiuzzi. All.: Nicola

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Moretti 5 (1-1, 1-4), Abdur-Rahkman 15 (2-3, 3-5), Charalampopoulos 11 (1-2, 3-5), Cheatham 17 (1-2, 5-9), Kravic 8 (4-8); Visconti 7 (2-2, 1-4), Tambone 8 (1-2, 2-3), Gudmundsson 2 (1-1, 0-3), Totè 5 (2-3), Delfino 4 (2-4, 0-1). All.: Repesa

ARBITRI: Bartoli, Bettini, Noce

NOTE: parziali 27-19, 43-44, 69-71. T.l.: T 22/25, P 3/5. Da 2: T 19/34, P 17/28. Da 3: T 12/25, P 15/34. Rimbalzi: T 28 (7 off., Ellis 8), P 28 (7 off., Charalampopoulos 6). Assist: T 14 (Iroegbu 7), P 17 (Abdur-Rahkman 8). Perse: T 10, P 15 (Abdur-Rahkman 5. Recuperi: T 9, P 6. 5 falli: Tambone al 34′ (77-71) con antisportivo. Spettatori 3214

Nel mercoledì del Palaverde, per la 27^ giornata di campionato, arriva la Carpegna Prosciutto Pesaro dell’ex Treviso Basket Davide Moretti, omaggiato dal pubblico con un applauso.

Applauso che accompagna anche il quintetto di partenza di coach Nicola: Iroegbu, Banks, Faggian, Jantunen ed Ellis; Jasmin Repesa risponde con Moretti, Abdur-Raahkman, Cheatham, Charalampopoulos e Kravic.

Treviso parte forte in attacco: Banks ne infila 5 consecutivi, Iroegbu piazza la tripla e Jantunen conquista il centro dell’area per due facili. Anche Pesaro trova punti rapidi con Cheatham, dopo 4 minuti è già 12-8. La Nutribullet TVB gira due viti in difesa e il pistolero Banks, con un paio di tiri da lontano, sale a quota 11 e costringe Repesa al timeout (18-8 dopo 4’32”). La partita continua a ritmi altissimi: la seconda tripla di Iroegbu vale i 10 punti personali e di vantaggio (25-15). Il primo quarto termina 27-19.

Il secondo periodo si apre con una tripla di Visconti e con colpo al volto per capitan Zanelli, costretto a lasciare il campo. Banks si rimette al lavoro, ma dall’altra parte arrivano 4 punti consecutivi del veterano Carlos Delfino: 29-26 e questa volta è Nicola a fermare il match. Il pareggio arriva con la tripla di Tambone; a riportare TVB con la testa avanti ci pensa Ike Iroegbu con un 3/3 dalla lunetta (32-29 a metà secondo quarto). Cheatham è in grande serata balistica: con la terza bomba personale la Carpegna Prosciutto trova il primo vantaggio. La risposta arriva immediata: Ellis con un 2+1 e Banks da lontano portano TVB sul 37-34. Le squadre si scambiano canestri e colpi: è una lotta equilibratissima. La quinta tripla su sette tentativi di Kwan Cheatham e il canestro allo scadere di Iroegbu fissano il punteggio del primo tempo su 43-44.

Le difese lavorano meglio: i primi punti arrivano dopo quasi due minuti con Charalampopoulos da una parte e Iroegbu dall’altra. Una fantastica azione corale chiusa da Jantunen riporta la gara in parità a quota 49. Pesaro è in serata di grazia da dietro l’arco (11/21 fino a qui), ma TVB con Iroegbu e Banks, rispettivamente a quota 19 e 18 punti, resta in scia (54-57 dopo 27’). La pioggia di triple continua e con Totè la Carpegna Prosciutto scappa sul +9. Treviso muove il punteggio dalla lunetta, ma dall’altra parte le percentuali da dietro l’arco diventano irreali (14/24). Il 2+1 di Sorokas riaccende il Palaverde. Treviso non si arrende: il lituano segna ancora e il parziale continua con le triple di capitan Zanelli e proprio Sorokas (10 punti nel quarto per lui). Dopo 30 minuti il tabellone segna 69-71.

Il Palaverde è una bolgia: Sorokas ne mette altri due ed è pareggio a quota 71. L’intensità, su entrambe le metà campo, è elevatissima. Banks penetra e trova Jantunen dietro l’arco: solo rete e 74-71 a 7’ dalla sirena! Il break continua con un’altra bomba del finlandese. L’energia di TVB porta a recuperi. Zanelli ruba e subisce un fallo antisportivo, sul possesso successivo Iroegbu alza per Ellis che schiaccia al volo l’80-71. Il parziale, a cavallo dei due quarti, è di 22-2. A muovere il punteggio per Pesaro ci pensa Kravic, ma Banks torna a segnare e tiene i marchigiani a distanza di sicurezza. Pesaro ha un sussulto, ma TVB ha ancora benzina: 3 triple consecutive di Iroegbu e Sorokas lanciano la Nutribullet TVB sul 93-78 a 1’50” dal termine. Il tempo scorre, il Palaverde può festeggiare! Termina 96-82 con 50 punti della coppia Banks-Iroegbu!

UFF.STAMPA TREVISO BASKET