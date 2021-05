All’Allianz Dome di via Flavia i ragazzi di Dalmasson chiudono in bellezza l’ultima gara di regular season dopo un primo tempo in cui a brillare sono stati gli ospiti felsinei. Henry e Grazulis sono stati decisivi per il sorpasso e la vittoria dei giuliani

MVPs Basketinside: Henry (Pall. Trieste) e Banks (Fortitudo) autori rispettivamente di 22 e 21 punti

Pallacanestro Trieste – Fortitudo Bologna 88-82 (17-29; 36-46; 62-61)

Quintetto Pallacanestro Trieste: Doyle, Henry, Da Ros, Alviti, Delia

Quintetto Fortitudo Bologna: Baldasso, Aradori, Hunt, Banks, Withers

La sintesi del match

Primo tempo: il primo pallone è dei padroni di casa in canotta rossa che con Doyle trovano i primi punti della serata. Dall’altra parte Hunt schiaccia sotto canestro. In poco tempo i felsinei sono già in vantaggio (2-5). I ragazzi di Dalmasson sono un po’ imprecisi nella fase offensiva, ne approfitta un giocatore d’esperienza come Aradori, che porta i suoi a +8 (sul risultato 4-12), e poi continua a segnare. Le “Effe” mantengono il vantaggio e a poco più di un minuto al termine del primo quarto due triple di Banks regalano ai bolognesi 11 punti di vantaggio (15-26 per gli ospiti), incrementato allo scadere dalla bomba di Aradori (17-29).

All’inizio del secondo quarto va a segno Stojanovic e i punti di vantaggio dei felsinei salgono a 14. In questo frangente i muli triestini continuano ad avere la mira imprecisa, ma cercano comunque di non perdere del tutto il filo del gioco. Col 13° punto personale di Aradori e poi un canestro di Cusin il risultato sul tabellone dell’Allianz Dome segna 21-35 al 14° minuto di gioco. Trieste fa fatica dalla lunga distanza e deve appoggiarsi per forza al gioco del lungo Delia. Dall’altro lato il 10° punto di Banks mette ben 15 punti di distanza tra le due squadre. Poi piano piano i padroni di casa mangiano qualche punto agli avversari: con una tripla pesante Laquintana accorcia le distanze a 30’’ dalla fine. Si va negli spogliatori con una schiacciata di Hunt su suggerimento di Mancinelli per il 36-46.

Secondo tempo: la schiacciata di Withers non fa presagire nulla di buono per i ragazzi allenati da coach Dalmasson. Eppure Henry risponde con la stessa moneta e poi mette una tripla, accorciando le distanze (-7 sul risultato di 41-48). A questo punto la Fortitudo perde un po’ di lucidità, regalando due palloni agli avversari. La seconda tripla di Laquintana rimette i giuliani definitivamente in gara, che per qualche minuto continuano ad inseguire i felsinei. A metà del terzo quarto entra in campo il convalescente Fernandez: sembra come un segnale simbolico che dà quella carica in più ai “muli triestini”. Sale in cattedra Grazulis, che negli ultimi minuti del 3° quarto ha un rendimento a dir poco eccezionale. Mettendo 7 punti di fila ristabilisce la parità (59-59) e con una tripla allo scadere persino il sorpasso per i ragazzi in maglia rossa. Quando mancano meno di 10 minuti alla fine il 12° punto del lettone in maglia alabardata significa +3 per Trieste. Completa l’opera il buon Cavaliero: la sua tripla vale il +5 (66-61). L’ultimo quarto prosegue punto a punto, ma a 5’ dalla fine i ragazzi di Dalmonte sembrano scordarsi Henry, che va a schiacciare per il 72-66. Da un lato ci pensa Henry a bucare la retina, dall’altro Banks e compagni non mollano: la tripla di Aradori sembra per un attimo riaprire il match. Ma ci pensano poi Da Ros dalla lunga distanza e l’MVP della serata – Myke Henry – a salutare nel migliore dei modi gli spettatori presenti sugli spalti nonché i tifosi all’esterno del palazzetto di Valmaura.

Commento: comunque vadano i play-off, Trieste stanotte è una città in festa – una città che ha sempre avuto un debole per la palla a spicchi. Applausi a Dalmasson e ai suoi “muli” per aver concluso la regular season nel migliore dei modi. Ma i nostri applausi sono anche per i ragazzi della Fortitudo, che stasera per 39 minuti hanno sfoderato un ottimo gioco: se si fossero classificati ai play-off i ragazzi allenati da Dalmonte non avrebbero rubato nulla a nessuno.

Tabellino Pall. Trieste: Henry 22, Grazulis 14, Delia 12, Laquintana 10, a seguire gli altri.

Tabellino Fortitudo Bologna: Banks 21, Aradori 18, Hunt 12, Withers 12, a seguire gli altri.