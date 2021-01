Trieste fatica, ma poi sfugge agevolmente a Varese nell’ultimo quarto

Scola e Strautins non bastano per Varese: Trieste stasera è precisa dalla lunga distanza e chiude il match a metà dell’ultimo quarto con 4 triple di fila a firma di Alviti e Doyle. Per i biancorossi alabardati è l’ottava vittoria in questo campionato.

Allianz Pallacanestro Trieste – Openjobmetis Varese 108-83

Tabellino Allianz Trieste: Doyle 28, Alviti 23, Fernandez 15, a seguire gli altri.

Tabellino Openjobmetis Varese: Strautins 19, Ruzzier 17, Scola 17, a seguire gli altri.

A breve la cronaca del match.