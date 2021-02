Trieste perde contro Brescia in una partita dai due volti

La squadra di Dalmasson è andata in black-out nel momento clou della gara nell’ultimo periodo di gioco, perdendo 10 punti di vantaggio. A nulla è servito il tentativo di rimonta in extremis negli ultimi due minuti, in cui i bresciani hanno però avuto sangue freddo, portando a casa punti pesanti.

Allianz Pallacanestro Trieste – Germani Brescia 78-81

(22-27; 41-40; 61-58; 78-81)

MVPs: Burns e Kalinoski per gli ospiti, Henry per i padroni di casa.

Quintetto Trieste: Fernandez, Delia, Henry, Da Ros, Doyle

Quintetto Brescia: Chery, Willis, Kalinoski, Moss, Sacchetti

Sintesi gara e commento a breve.