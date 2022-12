Trieste punisce Reggio Emilia e lascia l’ultimo posto in classifica

La Pallacanestro Trieste con una gara di carattere sbanca il PalaBigi e lascia all’ultimo posto i reggiani. Sempre avanti per tutti i 40 minuti i giuliani sono stati capaci di replicare sempre ai tentativi di Reggio di rientrare in partita. Reggio da parte sua ha palesato tutti i limiti di gioco apparsi nelle ultime uscite. I migliori per Trieste certamente il duo Bartley/Pacher autori rispettivamente di 17 e 16 punti, per Reggio un Cinciarini da doppia doppia con 20 punti e 16 assist, seguito da Olisevicius con 19, ma comunque svegliatesi troppo tardi.

Quintetti iniziali :

Unahotels : Anim, Burjanadze ,Cinciarini, Hopkins, Olisevicius

Trieste : Pacher, Davis,Spencer, Campogrande, Bartley

Primo quarto : Inizio di gara con le polveri bagnate da ambo le squadre, la sblocca Anim dopo 100 secondi di gioco, pareggia Pacher dalla lunetta. Altri 2 minuti di gioco senza canestri con errori da ambo le parti, Campogrande subisce fallo su un tiro dalla lunga distanza 2/3 e 4-6, Reggio in attacco non trova soluzioni valide. La prima tripla della serata è DI Cinciarini per l’8-8, replica Davis sempre dalla lunga distanza e Trieste avanti di una lunghezza. Il primo minuto arriva dopo una palla persa in attacco da Reggio, Menetti è obbligato a chiamare minuto e cambiando 3/5 del quintetto. Break Trieste con Pacher, Lever e Ruzzier per il 10-18 a 1 minuto dalla fine del quarto, non succede praticamente quasi nulla se non un canestro su tiro libero di Reuvers per l’11-18 finale.

Secondo quarto : Inio di quarto e Deangeli sugli scudi, autore di 5 punti di fila che portano Trieste al +12 in un amen, Reggio prova a rientrare grazie a Vitali e Reuvers ma viene punita immediatamente da Vildera da sotto. La tripla di Cinciarini riporta Reggio al meno 6 ma poi Reggio spreca di tutto e viene punita da Davie e Spencer per il 19-29, altro minuto per Menetti. Con le squadre già in bonus numerosi sono i giri in lunetta, Cinciarini 2/4, Reuvers 1 su 2, mentre Pacher 4/4 e 24-31 a 3 minuti dalla fine. Finale di quarto con Trieste che potrebbe allungare ma trova solo 2 punti con Spencer e Reggio 2 punti sulla sirena da Olisevicius per il 26-36 finale.

Terzo quarto: Nuovo avvio con solo un canestro nei primi 2 minuti gioco, Olisevicius da sotto. Trieste dopo l’empasse iniziale si sblocca con Bartley che trova 5 punti e allunga il divario a 11 lunghezze. Trieste mantiene saldamente il comando del gioco, Reggio trova in Vitali nuova linfa e punti ( 6 2 triple ) per il – 8 42-50 al 26°. Interrompe l’inerzia il solito Pacher, già 14 i suoi punti, Reggio potrebbe recuperare ma sbaglia buoni tiri a campo aperto, Davis no e porta i suoi a +14 a 1’30 dalla fine, minuto per Menetti. Il quarto si chiude con Trieste avanti avanti di 10 lunghezze, Reggio trova solo punti dalla linea della carità con Vitali e Hopkins 46-56.

Quarto quarto : In apertura di quarto nuovo allungo Trieste con Vildera e Lever che riportano a 14 le lunghezze di vantaggio a proprio favore, Cinciarini si sbatte a più non posso e infila 4 punti di fila per il – 10. Trieste è brava a reggere bene ad ogni tentativo di Reggio di rientrare in partita trovando sempre buone conclusioni. Nuovo – 10 per Reggio e nuovo canestro di Bartley da 3 che ferma il tentativo di rientro reggiano. Reggio trova in Burjanadze ed Olisevicius i realizzatori di 2 triple per il meno 8 a 2 minuti dalla fine, minuto per Legovic 66-74. Ancora Olisevicius per il meno 5 a 42 secondi dalla fine, altro minuto per Legovic, Olisevicius trova anche il meno 3 ma nulla può sull’azione finale con i liberi a bersaglio di Lever per il 79-84 a 1 secondo dalla fine. Non cambia il risultato Trieste vince per 79-84.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA – PALLACANESTRO TRIESTE 79-84 ( 11-18,26-36,46-56)

Unahotels: Anim 5 ,Reuvers 9 ,Hopkins 2 ,Cipolla , Strautins ,Vitali 11 , Stefanini ,Cinciarini 20 ,Burjanadze 19 ,Olisevicius 13 ,Diouf . Allenatore Menetti

Trieste : Gaines ,Pacher 16 ,Bossi ,Davis 14 ,Spencer 5 ,Deangeli 5,Ruzzier 6,Campogrande 2 ,Vildera 6,Bartley 17,Lever 13 . Allenatore Legovich