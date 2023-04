Trieste s’impone contro Verona. Tezenis retrocessa in A2

La sconfitta di Trieste è fatale per la Tezenis Verona. Finisce 85 a 77 il match della 29^ giornata che decreta, con un turno di anticipo, la matematica retrocessione dei gialloblù. Verona rincorre nei primi 20 minuti durante i quali Trieste allunga in maniera decisa superando i 20 punti di vantaggio. Poi un secondo tempo riaperto dai gialloblù, con una rimonta fino al pareggio sul 60-60 nell’ultimo quarto. Il break finale di Trieste è decisivo per l’esito del match.

Primi tre possessi senza punti per la Tezenis Verona con Trieste che piazza il primo break (4-0). Anderson, dalla lunga distanza, mette il primo canestro, Cappelletti poi appoggia al vetro ma sono i padroni di casa a correre, conquistando 6 punti di vantaggio a metà parziale (11-5). Coach Ramagli chiama il primo time out ma i ragazzi di coach Legovich colpiscono ancora, costruendo in pochi minuti il +9 (14-5). Cappelletti e Pini interrompono la striscia positiva di Trieste, ma solo per un attimo perchè i padroni di casa allungano ancora fino al +12 che chiude il primo quarto (24-12).

La Tezenis spreca il primi due possessi del secondo quarto e Trieste allunga ancora (26-12). Il digiuno di Verona si prolunga per oltre due minuti mentre i padroni di casa concretizzano fino al +17 (29-12). Johnson mette i primi punti, poco dopo Simon si costruisce un gioco da 3 punti (29-17). Ai gialloblù vengono due falli offensivi consecutivi e in un attimo Trieste scappa (38-17). Verona cerca di mettere in campo energia e nel finale prova a ricucire parzialmente lo strappo, si chiude sul 41-24.

Verona prova ad accorciare ancora in apertura di secondo tempo. I 4 punti consecutivi di Simon sono energia per i ragazzi di coach Ramagli che si riportano a -11 con il canestro di Johnson. La difesa di Verona torna a produrre con incisività e dopo l’ennesima palla rubata di Cappelletti, Johnson firma il 46-37. La gara si fa più equilibrata ma i due liberi di Davis e quelli di Casarin riducono ancora lo svantaggio (52-46). A Bossi risponde Davis (55-49) ma la Tezenis accorcia ancora, con Davis, per il 56-52. Prima della sirena, un libero di Bartley e la tripla di Cappelletti. Si chiude sul 57-55.

L’ultimo periodo inizia con il libero di Sanders e la tripla di Campogrande (60-56). Verona impatta sul 60-60 con Davis poi spreca due possessi con Trieste che colpisce prima con Terry e poi con Campogrande (65-60) a 6 minuti dal termine. La Tezenis reagisce ancora, Bossi prova a spaccare la partita con la tripla del 71-65 ma Anderson risponde subito dalla lunga distanza. Johnson esce per 5 falli, Bossi e Anderson sono ancora protagonisti dalla lunga distanza (76-73) ma la tripla di Bartley vale il nuovo +6 per Trieste. E’ lo strappo che Verona non riesce più a ricucire, sulla sirena finale il punteggio è di 85 a 77.

COACH RAMAGLI: “SCONFITTA DOLOROSISSIMA PER TUTTI”

Coach Ramagli, al termine della gara, ha commentato così al termine della gara: “E’ giusto presentarsi in tutte le occasioni è giusto presentarsi anche dopo una sconfitta così dolorosa. Però capite anche che non è semplicissimo parlare molto; questa sera noi abbandoniamo il campionato di Serie A dopo una sola stagione. E’ una sconfitta dolorosissima, l’esito del campo è dolorosissimo. A livello personale è difficilissima da digerire e lo è altrettanto per la squadra. Salire dopo 20 in Serie A e perderla dopo una stagione perderla fa particolarmente male, tutti quanti noi siamo distrutti e disperati. In questi casi oltre a scusarci, perchè la nostra volontà era quello di difendere il patrimonio conquistato la passata stagione, il fatto di non esserci riusciti pur in mezzo a un miliardo di vicissitudini che voi conoscete fa particolarmente male. La prima cosa sono le scuse e la condivisione del dolore nei confronti della nostra gente, altrettanto e soprattutto nei confronti della società e nei confronto del Presidente. Questa non è una serata nella quale non c’è altro da aggiungere”.

Gian Paolo Zaffani

Resp. Comunicazione

Scaligera Basket