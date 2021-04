All’Enerxenia Arena passano i ragazzi di Eugenio Dalmasson, che così possono gioire: sono meritatamente ai playoff!

MVP Basketinside: M. Doyle (Pallacanestro Trieste)

Openjobmetis Varese – Allianz Pallacanestro Trieste 73-79 (20-15; 37-40; 53-53)

Quintetto Pallacanestro Varese: Ruzzier, Douglas, Strautins, Egbunu, Scola

Quintetto Pallacanestro Trieste: Doyle, Henry, Da Ros, Alviti, Delia.

PRIMO TEMPO: il primo pallone è dei padroni di casa, il play triestino Ruzzier depone agevolmente a canestro. Risponde Henry con la prima tripla della gara: 2-3 per i triestini. Con i canestri di Douglas da un lato e Alviti dall’altro il tabellone segna il risultato di parità: 5-5. Dopo la tripla di Ruzzier per i lombardi i ragazzi di Dalmasson non si perdono d’animo e, anzi, a metà quarto vanno sul +5 (8-13). Bulleri chiama timeout. Lo premia Beane (stasera tra i migliori in campo) che in poco tempo mette a segno due triple, poi completa Scola che riporta i suoi in vantaggio a qualche minuto dalla fine del quarto. Dalmasson mette in campo Cavaliero e Laquintana, ma è ancora Beane che fa la voce grossa e porta la squadra di casa all’intervallo breve sul +5 (20-15 il risultato a fine quarto).

All’inizio del secondo quarto Strautins e compagni amministrano il vantaggio e con i canestri di Egbunu e De Nicolao vanno sul loro massimo vantaggio +8 sul risultato 28-20. Poi in un amen i “muli triestini” rientrano in partita con due triple, pareggiando infine i conti con la schiacciata dell’argentino Delia. Laquintana con un tiro piazzato riporta gli ospiti nuovamente in vantaggio (28-30 per Trieste), ed è poi ispirato dalla lunga distanza assieme al compagno di squadra Doyle: 30-36 per i ragazzi allenati da coach Dalmasson. Finisce il primo tempo con i liberi di Grazulis (2/2) da un lato e Douglas (1/2) dall’altro, per il momentaneo 37-40 a favore della squadra giuliana.

SECONDO TEMPO: all’inizio del 3° quarto va subito a segno Ruzzier mettendo a referto il suo 7° punto personale. Dopodiché Varese si riporta in vantaggio con una tripla di Douglas (9° punto personale e 42-40 per i padroni di casa). Nei primi minuti del quarto l’Allianz non riesce ad essere prolifica in attacco e i ragazzi di Bulleri piazzano in pochi minuti un parziale di 13-0. Poi peròTrieste si ricompatta e inizia a giocare come sa, trovando il primo canestro al 4° minuto del quarto. Grazie a Henry e Doyle comincia la rimonta, che si concretizza con il pari (49-49 a 2 minuti dalla fine del quarto). Con la schiacciata di potenza di Grazulis si va in panchina a rifiatare in perfetto equilibrio: 53 pari e 10 minuti ancora da giocare: 10 minuti che valgono molto per entrambe le compagini.

E, infatti, appena tornati sul parquet, Doyle e compagni dimostrano che sono una squadra che ai playoff ci tiene veramente. Alviti ricorda a tutti di avere una mano molto educata dalla lunga distanza (il suo 13° punto personale vale il +4 triestino), poi si fa vedere anche Upson: 58-63 per i giuliani. Egbunu lotta come un leone per Varese, che tenta di rimanere in gara, ma i triestini questa sera dimostrano di avere qualcosa in più. I canestri di Doyle fanno male ai padroni di casa e la nona tripla della serata porta i nordestini sul vantaggio di 7 punti a 2’ dalla fine del match (69-76). Il finale è concitato, ma i ragazzi di Dalmasson hanno i nervi saldi (e anche un po’ di fortuna su una rimessa dubbia). A 30’’ dalla fine Laquintana fa 2/2 dalla lunetta e spedisce l’Allianz direttamente ai playoff con il risultato finale di 73-79 sul tabellone dell’Enerxenia Arena.

Varese esce dal proprio palasport comunque a testa alta.

Tabellino Pallacanestro Varese: Ruzzier 11, Strautins 2, Beane 19, Douglas 14, Scola 5, Egbunu 14, De Nicolao 6, Ferrero 2. All. M. Bulleri

Tabellino Pallacanestro Trieste: Laquintana 11, Da Ros 7, Alviti 13, Henry 11, Doyle 16, Delia 13, Grazulis 6, Upson 2. All. E. Dalmasson.