Trofeo Dalla Riva Sportfloors – La Reyer Venezia è la seconda finalista, superata Varese

Gli orogranata alzano il muro difensivo nel secondo tempo e raggiungono Treviso nella finale che si giocherà domani.

Seconda semifinale del Trofeo Dalla Riva Sportfloors in equilibrio nei primi due quarti con Varese che colpisce da fuori con Woldentesae e Hanlan. Per Venezia solita energia di Parks e un Barry Brown jr che esce alla distanza chiudendo il primo tempo con 11 punti.

Nella ripresa la squadra di coach Spahija alza i giri della difesa grazie all’energia di Tucker e ne approfitta colpedo da fuori sempre con Barry Brown jr e un ottimo O’Connell.

Nel terzo quarto Venezia si porta fino al +20 grazie ad una convicente prova di squadra. A subentrare un po’ di stanchezza da ambo le parti nonostante le rotazioni dei coach.

Ultimo quarto in controllo per gli orogranata chiudono sul 89-77 e raggiungono Treviso in finale per il primo e non ultimo derby della stagione.

Parziali: 19-14, 45-43, 69-57, 89-77.

Umana Reyer: Tessitori 5, Brown Jr 16, Gattel, O’Connell 14, Iannuzzi, Casarin 7, Tucker 9, Janelidze 3, De Nicolao 3, Simms 12, Parks 15, Brooks 5. All. Spahija.

Varese: Shaid 10, Cauley-Stein 5, Ulaneo 5, Woldetensae 8, Zhao, Moretti 12, Librizzi 9, Virginio 3, Hanlan 8, McDermott 10, Assui, Brown 7. All. Bialaszewski.