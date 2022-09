Trofeo ”Dalla Riva” – Trionfo Reyer Venezia su Trento

Parziali: 14-12, 25-29, 42-42, 60-57

Umana Reyer: Sima 6, Granger 5, Venuto ne, Freeman 16, Chillo 8, Chapelli, Parks 4, De Nicolao 3, Brooks 7, Minincleri ne, Willis 11 (migliore per valutazione). All. De Raffaele.

Dolomiti Energia Trentino: Gaye ne, Conti 8, Spagnolo 13, Forray 3, Flaccadori 7, Calamita, Udom, Dell’Anna ne, Grazulis 4, Atkins 14, Lockett 8. All. Molin.

Una coriacea e combattiva Umana Reyer supera Trento nella finale del torneo di Cavallino Treporti nonostante le assenze e i problemi di falli registrati da diversi giocatori nel match. Gli orogranata mostrano grande spirito di gruppo e voglia di sacrificarsi l’uno per l’altro. 60-57 il finale, Chillo premiato MVP.

L’Umana parte con Granger, Freeman, Parks, Willis e Sima.

Iniziano bene gli orogranata mettendo subito grande fisicità in campo e sfruttando i rimbalzi offensivi. Parks si fa notare con pregevoli gesti atletici mentre Freeman colpisce dall’arco.

Trento rimane a contatto con due bombe di Atkins, Granger guida il contropiede chiuso da Willis.

Ottimo primo quarto difensivo dell’Umana che chiude avanti 14-12.

Equilibrio anche in avvio di secondo quarto in entrambe le squadre provano diverse soluzioni per aumentare la chimica di squadra.

Spagnolo e Forray firmano il parziale che consente a Trento si portarsi in vantaggio, in questa fase gli orogranata sembrano un po’ pagare i carichi di lavoro e le scarse rotazioni disponibili. Nella parte finale del quadro Brooks lavora da 3 con Chillo e Sima a completare il front court. 29-25 per Trento.

Le squadre si scambiano alcuni canestri pregevoli ad inizio terzo periodo con Flaccadori e Freeman. Sempre grande intensità da entrambe le parti, l’Umana riduce lo svantaggio con Willis, Brooks e Chillo contemporaneamente in campo anche a causa dei quattro falli di Parks. Con grande tenacia e i punti di Chillo e Brooks l’Umana impatta la gara. 42-42 dopo trenta minuti.

Orogranata col doppio playmaker in avvio di ultimo periodo. Chillo porta avanti l’Umana, ma la gara rimane equilibrata e molto combattuta. Trento torna avanti con Flaccadori e Conti. Parks esce per falli, quattro penalità per Willis e Freeman. Bella palla di De Nicolao per Chillo che appoggia. Freeman preciso in lunetta, risponde Flaccadori. Finale punto a punto: ancora Freeman in lunetta per il pareggio, 52-52 con meno di due minuti da giocare.

A 1.19 dalla fine Freeman con la bomba fa esplodere il palazzetto.

Spagnolo risponde da sotto ed è la bomba decisiva di Jeff Brooks a chiudere la contesa, insieme all penetrazione di De Nicolao. 60-57 il finale per l’Umana Reyer dopo la tripla allo scadere di Atkins.

Uff. Stampa Reyer Venezia