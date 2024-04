Troppa Bologna per Venezia, la Virtus schiaccia la Reyer

Grande prova di forza per la Virtus Bologna che, dopo la sconfitta in Eurolega contro Milano, passa in casa di Venezia grazie ad una super difesa per 40 minuti.

Quintetto Venezia: Spissu, Tucker, Casarin, Simms, Tessitori.

Quintetto Bologna: Pajola, Hackett, Belinelli, Shengelia, Dunston.

PRIMO PERIODO

Parte subito forte Bologna con Shengelia e Belinelli per il 2-9 Virtus dopo 3’. Venezia soffre la fisicità sotto le plance e prova a restare a contatto sul 4-13 a metà del quarto. Venezia continua a far fatica a trovare soluzioni affidandandosi alle scorribande di Tucker per il 13-20 con 3’ dal primo mini intervallo. Parks e Heidegger infiammano il Taliericio e Venezia accorcia. Ultimo possesso del quarto per Bologna che con Mascolo che con un jumper chiude sul 20-24.

SECONDO PERIODO

7-0 Virtus in 1’30’’ firmato Polonara Zigic per il 20-31. Blackout Venezia e la Virtus scappa via sul 22-42 a metà del quarto. Bologna continua a difendere duro sui piccoli e a catturare rimbalzi offensivi che offtrono secondi possessi per il 31-52 entrando nell’ultimo minuto. Venezia in rottura prolungata con Bologna che ne approfitta con Shengelia che chiude il primo tempo sul 31-54.

TERZO PERIODO

Bologna continua sull’onda del primo tempo con Shengelia che spinge Bologna sul massimo vantaggio 33-58 dopo 2’. La difesa messa in campo dai ragazzi di Banchi mette la museruola alle bocche di fuoco di Venezia per il 43-72 entrando nell’ultimo minuto. Venezia sembra non averne più e il terzo quarto si chiude sul 47-74.

QUARTO PERIODO

Bologna in controllo non da modo a Venezia di rientrare e si porta a casa vittoria rimbaldando ampiamente il doppio confronto.

Spettatori: Sold out

Parziali: 20-24; 31-54;47-74.

Umana Reyer Venezia – Virtus Segafredo Bologna 70-89

Tabellini

Umana Reyer Venezia: Spissu 4, Tessitori, Heidegger 16, Casarin 2, De Nicolao, Janelidze ne, Kabengele 10, Parks 10, Brooks 2, Simms 10, Wiltjer 2, Tucker 14. All.re Spahija.

Virtus Segafredo Bologna: Lundberg 12, Belinelli 3, Pajola 2, Dobric 2, Mascolo 7, Shengelia 16, Hackett 12, Mickey ne, Polonara 8, Zizic 15, Dunston 5, Abass 7. All.re Banchi.