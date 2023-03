Troppa Milano per Scafati: la capolista vince senza problemi

Vittoria casalinga senza alcun problema per l’Olimpia milano contro una Scafati che merita un applauso per aver sempre onorato l’incontro ma che, obiettivamente, non aveva alcuna possibilità in casa della capolista. L’unica notizia negativa per Messina (che, tra l’altro, è stato espulso per doppio tecnico, una situazione bizzarra per una partita sempre condotta) è l’infortunio alla caviglia destra per Napier. Aspettiamo le valutazioni del caso, ma certamente i milanesi non avevano certo bisogno dell’ennesimo problema fisico di una stagione davvero disgraziata da questo punto di vista.

Sulla partita, non c’è molto da dire: Scafati non ha potuto avere alcun gioco interno per i problemi di falli di Thompson, così si è affidata al tiro da fuori costruito con iniziative individuali. poteva funzionare per un po’, ma non certo per 40 minuti, specie da quando la stanchezza era destinata a farsi sntire per via delle rotazioni ristrette. Milano ha fatto il suo e nell’unico momento che poteva sembrare difficile è salito in cattedra Baron a togliere le castagne dal fuoco.

Quintetto Milano: Luwawu-Cabarrot, Tonut, Melli, Napier, Voigtmann

Quintetto Scafati: Stone, Okoye, Pinkins, Imbrò, Thompson

Messina approccia la ripresa del campionato lasciando per la prima volta fuori contemporaneamente Hines e Davies, il che significa giocare senza centri di ruolo, vista anche l’assenza di Biligha per infortunio. C’è, invece, abbondanza di playmaker, con i rientranti Pangos e Baldasso che si affiancano a Napier. Il problema, per Scafati, è che, almeno inizialmente, non può approfittare di questa situazione perché Thompson commette due falli in poco più di un minuto e deve accomodarsi in panchina. La partita si sviluppa con un certa lentezza, e Milano va avanti nel punteggio (5-2) in virtù di alcune buone giocate coi piccoli che tagliano dal lato debole e vengono ben serviti sotto canestro. Scafati, invece, è davvero troppo prevedibile nelle sue manovre, e così si trova costretta a tirare solo da fuori. Gli uomini di Sacripanti si mantengono a galla solo grazie ad alcuni buoni rimbalzi in attacco, ma Milano appare, nel complesso, superiore, e anche se a metà quarto il punteggio è ancora in parità (10-10) ci si aspetta che, prima o poi, i padroni di casa prendano il largo. Messina ci prova abbassando il quintetto con Ricci e Baron al posto di Voigtmann e Tonut, ma non ha tenuto conto del fatto che, ancora oggi, quando Logan mette piede al Forum è garanzia di triple a ripetizione. L’eterno rivale di Milano ne piazza due per il vantaggio esterno sul 12-16, ma il buco viene subito chiuso da Voigtmann e Baron e soprattutto, cosa più importante, da due ottime azioni di squadra. Scafati, invece, si basa solo su iniziative individuali, e se i giocatori ospiti continueranno a vedere il canestro come una piscina per 40 minuti, sarà buon per loro, ma di solito la pallacanestro non funziona così. Messina abbassa ancora di più in quintetto con la coppia di lunghi Ricci-Thomas, tanto Scafati tira solo da fuori, ma sono sempre i rimbalzi offensivi che tengono in gioco gli ospiti. I padroni di casa, comunque, guadagnano qualche punto di vantaggio grazie a Thomas, troppo dinamico nei propri movimenti in post per la difesa avversaria, e il quarto si chiude sul 26-21. Milano ha concesso 5 rimbalzi offensivi a Scafati, inaccettabile per una squadra di EuroLega.

Anche all’inizio del secondo quarto, Milano gioca meglio di squadra, ma Scafati segna alcuni canestri difficili e si fa sentire a rimbalzo offensivo. I padroni di casa, comunque, conquistano tre possessi pieni di vantaggio (36-27) e Scafati non riesce a ritrovare un riferimento nel pitturato con Thompson, perché il centro commette subito il terzo fallo, e, anche se Sacripanti lo lascia in campo, deve comunque stare attento. Milano, anche approfittando del fatto che certamente Thompson non può spendersi in raddoppi, cavalca nuovamente Thomas, che è marcato da Mian e che quindi ha vita facile spalle a canestro. Scafati ha il merito di non arrendersi e di continuare a fare il proprio gioco, ovvero tirare da fuori appena possibile, con la convinzione giusta per segnare più di una volta. Milano arriva alla prima doppia cifra di vantaggio (46-35) solo a 4’ dall’intervallo lungo, poi per un po’ gli attacchi vanno fuori giri e, nella mediocrità generale, il massimo vantaggio interno arriva a +15 (52-37), prima che arrivi l’intervallo lungo, al quale si va sul punteggio di 52-39.

Olimpia Milano Twitter

Scafati iniziala ripresa con due triple di Stone e Imbrò, mentre Milano è svagata e, senza apparente motivo, Messina si fa dare il secondo tecnico e viene così espulso. Ci vuole tutto il carattere di Baron per portare i padroni di casa fuori da queste pericolose sabbie mobili: la guardia realizza 8 punti grazie soprattutto a un bellissimo 3+1, così il divario rimane sostanzialmente lo stesso di inizio ripresa (in questo caso siamo sul 60-48), ma Scafati sembra avere ancora molta voglia di lottare e non vuole certo arrendersi ora. Milano, però, alza i giri in difesa, fa perdere 4 volte palla a Scafati, sfrutta la leadership di Baron e Melli e ritocca il massimo vantaggio sul 67-50. L’unica notizia negativa arriva con la comunicazione su Twitter di un infortunio alla caviglia destra per Napier che non rientrerà. Gli ospiti vogliono comunque ancora provare a giocare, e paradossalmente muovono meglio la palla ora rispetto a prima, ma le rotazioni ridotte iniziano a farsi sentire e la reattività diminuisce. Milano capisce di poter gestire e non affonda il colpo, visto che è in arrivo il doppio turno di EuroLega, ma anche giocando con calma, aumenta comunque il vantaggio fino al 77-51 con cui si chiude il quarto.

Scafati ha il merito di non sbracare e aprire il quarto con uno 0-9, ma per i pur volenterosi ospiti non è pensabile rimontare 26 punti. La gara si trascina stancamente e il vantaggio interno si riduce ma mantenendo comunque un margine di assoluta tranquillità. Finisce 89-80.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – GIVOVA SCAFATI 89-80

TABELLINO MILANO: Thomas 6, Luwawu-Cabarrot 9, Pangos 2, Tonut 12, Melli 14, Miccoli ne, Baron 20, napier 6, Ricci 9, Baldasso, Alviti 6, Voigtmann 5

TABELLINO SCAFATI: Stone 8, Okoye 11, Morvillo ne, Mian, Hannah 12, Pinkins 9, De Laurentiis 5, Rossato 14, Imbrò 6, Thompson 4, Tchintcharauli ne, Logan 10

PARZIALI: 26-21, 26-18, 25-12, 12-29

PROGRESSIVI: 26-21, 52-39, 77-51, 89-80

BASKETINSIDE MVP: Billy Baron