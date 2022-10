Troppa Venezia per Trieste, vittoria di forza della Reyer

La Reyer Venezia guidata dal duo De Nicolao e Watt passa in casa di Trieste

Pallacanestro Trieste – Umana Reyer Venezia 78-95

Parziali: 15-29; 35-55; 58-73

Trieste: Gaines 14, Pacher 13, Bossi 4, Davis 13, Spencer 8, Deangeli 4, Ius ne, Campogrande 3, Vildera 13, Bartley 6. All.: Legovich.

Umana Reyer: Spissu 8, Tessitori 6, Freeman 6, Bramos 13, Sima 2, De Nicolao 14, Granger 11, Chillo ne, Brooks 2, Willis 16, Chapelli ne, Watt 15. All. De Raffaele.

L’Umana Reyer riprende subito la marcia in campionato con la prima vittoria esterna stagionale, nella terza trasferta consecutiva tra Serie A ed EuroCup, espugnando 78-95 l’Allianz Dome al termine di una prova strabordante nel primo tempo e una buona gestione nella ripresa di fronte al tentativo di rientro della Pallacanestro Trieste.

In quintetto c’è capitan Bramos insieme a Granger, Freeman, Willis e Watt. La partenza orogranata è subito sprint: 0-8 in 1′, con Willis in grande spolvero, e panchina triestina subito costretta al time out, che frena l’attacco veneziano. Dal 5-8 al 3’30”, però, l’Umana Reyer riparte, completando un 5/5 dall’arco che vale il 5-17 al 4’30” continuando però anche a difendere forte e a mostrarsi più reattiva degli avversari. Anche i giocatori che escono dalla panchina danno un importante contributo, così il massimo margine viene aggiornato prima sull’11-24 all’8’30” e poi sul 15-29 grazie alla tripla (6/7 nel quarto) sulla sirena di Granger.

Coach De Raffaele prova anche il quintetto con tre play e Spissu (tripla) e De Nicolao (2+1) danno l’abbrivio che porta al +20 di Tessitori al 13′, con nuovo time out dei padroni di casa. Trieste comincia a girare meglio in attacco, ma gli orogranata trovano protagonisti e soluzioni variegate in attacco, doppiando gli avversari sul 21-42 a metà quarto. L’ex Vildera, sfruttando anche un leggero calo difensivo dell’Umana Reyer, è il protagonista inatteso del tentativo di rientro di Trieste: al 17′ è time out orogranata sul 31-46, anche se, nel finale, emerge Watt, che manda le squadre negli spogliatoi sul 35-55.

Alla ripresa, il massimo divario viene aggiornato subito da Willis (35-57), poi il 5-0 in 40” che porta il punteggio sul 42-59 spinge al 22’30” coach De Raffaele al time out, che però, anche per un paio di falli in attacco orogranata, non interrompe l’inerzia triestina e al 24′ è così 46-59. L’antisportivo (con instant replay) di Pacher sembra dare l’attesa scossa a un’Umana Reyer contratta in attacco (46-63 a metà quarto), ma poi arriva un altro 8-0 di Trieste, che scende sotto la doppia cifra di ritardo (54-63) al 27’30”. De Nicolao diventa leader nel momento di difficoltà, tornando a muovere il punteggio con la tripla del 54-66, che apre un finale di periodo tutto orogranata: con Willis, ancora De Nicolao e la tripla di Granger, il punteggio dopo 30′ è 58-73.

Sima apre l’ultimo quarto con una grande stoppata, poi il 3/3 dall’arco completato da De Nicolao e il canestro di Willis scavano di nuovo sul 60-78 al 31’30”. Sima si fa sentire ancora in difesa, ma anche in attacco, dove converte l’assist di De Nicolao nel 62-80 al 33′. Gaines porta l’Umana Reyer al bonus e, dalla lunetta, riavvicina Trieste, che torna sul 68-80 al 34’30”, con immediato time out della panchina veneziana e ripartenza con la tripla dall’angolo di Bramos del 68-83 a metà periodo, bissata al 35’30” da Granger per il time out stavolta triestino sul 68-86. La stessa coppia Bramos-Granger chiude poi virtualmente i conti al 37′ (70-90): nel finale, Trieste può infatti solo provare a limare il divario, portandosi sul 78-90 al 39′, con Bramos e Watt che infine chiudono i conti sul 78-95.

Uff. Stampa Umana Reyer Venezia