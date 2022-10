Tutto facile per Bologna: Treviso spazzata via

Virtus Segafredo Bologna vs Nutribullet Treviso : 97 – 71

(Q1 24 – 11; Q2 44 – 33; Q3 73 – 54)

Virtus Segafredo Bologna: Mannion 13, Belinelli 12, Pajola 2, Bako 7, Ruzzier n.e, Lundberg 11, Menalo n.e, Mickey 11, Camara 8, Weems 11, Ojeleye 17, Teodosic 5.

Coach: Scariolo

Nutribullet Treviso: Banks 13, Iroegbu 5, Sarto n.e, Zanelli 5, Jurkatamm 8, Vettori n.e, Sorokas 7, Faggian 3, Cooke 8, Jantunen 6, Sokolowski 13, Simioni 3 All: Nicola

Arbitri: Begnis, Martolini, Marziali

La cronaca del match.

Quarta giornata di campionato con Treviso che si presenta al Paladozza. Dopo la palla a due, inizio pimpante per la Virtus che piazza subito due colpi in rapida successione con Ojeleye e Mannion, per poi blindare l’area, concedendo solo 2 punti nei primi 7 minuti di gioco a Treviso. Dopo la tripla di Jurkatamm, la Segafredo alza i giri del motore, specialmente dall’arco, dove diverse soluzioni dopo un buon giropalla trovano il fondo della retina. La fase difensiva è caratterizzata da tantissima energia con una forte presenza a rimbalzo della Virtus che occupa l’area con diversi elementi, sfruttando i rimbalzi catturati per partire in contropiede: il quarto si chiude cosi sul 24-11 in favore delle V nere. Il secondo parziale vede la stessa energia in difesa, con tanta intensità, non senza che Banks, sempre tra i migliori dei suoi, crei qualche problema anche se subito disinnescato. Sono diversi i tentativi d parte di Treviso di arginare il fiume Ojeleye senza però riuscire a trovare un modo per limitarlo perchè il suo gioco estremamente fisico mette in difficoltà la difesa Nutribullett. Nonostante ciò, Treviso resta a contatto all’intervallo con il punteggio che segna 44-33 per la Segafredo.

Si riaccendono le ostilità con la Segafredo che impatta: tripla di Teodosic e una serie di difese ferree portano le V nere a fare un 8-0 di parziale con coach Nicola costretto a chiamare time-out. Treviso prova ad opporsi ma la Virtus muove velocemente la palla e riesce a trovare sempre l’uomo smarcato e trovare canestri più facili. Grazie alla difesa sempre presente a rimbalzo e un attacco preciso la Segafredo chiude il terzo quarto sul punteggio di 73-54. L’ultimo parziale è di gestione per la squadra di coach Scariolo che però non si limita a svolgere il compito e si dimostra propositiva e continua ad attaccare aumentando cosi il margine trascinata da Lundberg in questa seconda parte di gara. Una serie di rapidi cambi consente alla Virtus di conservare le energie ma garantire un apporto offensivo che le consente di mantenere un ampio vantaggio per poi chiudere la partita a ridosso della tripla cifra sul punteggio di 97-71.

