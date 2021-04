Sotto gli occhi del Presidente di Lega Umberto Gandini si sfidano Venezia e Brescia per la 26ª giornata di campionato.

Buscaglia prova a restare a contatto con le ultime posizioni sognando i play-off, mentre Venezia prova ad approffittare della caduta di Sassari. Ancora ai box Bramos e Fotu, per cui si teme un lungo stop.

Quintetto Venezia: Clark, Tonut, Chappell, Stone, Watt.

Quintetto Brescia: Chery, Kalinoski, Moss, Burns, Willis.

Primo periodo

Due triple in successione di Stone e Chappell aprono la contesa, a cui risponde Brescia con Kalinoski per il 6-2 orogranata. Brescia fatica a trovare ritmo in attacco, grazie anche alla difesa organizzata da De Raffaele. 16-7 Venezia sopo 4 minuti grazie ai 8 punti consecutivi di Mitchell Watt. Brescia non molla e resta a contatto sul 19-15 con 4’22 sul tabellone. Willis colpisce anche dalla lunga per il -1 a cui risponde subito Chappell in contropiede. Watt continua a farsi sentire sotto il tabellone di Brescia e con 1/2 firma il 22-20 con 1’50’’ dalla prima sirena. Venezia prova a riallungare, ma Brescia con una tripla di Wilson chiude il primo quarto sotto 28-27.

Secondo periodo

Primo vantaggio di Brescia della partita arriva ad inizio del secondo quarto grazie al canestro del talento Bortolani. La partita si alza di rimo e ci guadagna lo spettacolo (33-33 al 8’04’’). Continui sorpassi nel punteggio con Daye da una parte e Wilson dall’altra con il risutato ancora in parità (41-41 con 4 minuti dall’intervallo lungo). Venezia è infallibile dall’arco e anche Tonut si iscrive a referto e con il solito Watt (17 nel solo primo tempo) firma il parziale orogranata per il 46-42 con 4’42’’ da giocare. Brescia prova a rimanere a contatto, ma Tonut cambia ancora marcia costringendo al terzo fallo Willis e in attimo gli orogrnata volano sul +8. Venezia continua a “battere” da fuori, con Tonut prima e Daye dopo per il 58-46 con 1’02’’ dalla fine del primo tempo. Ancora Watt dalla lunetta chiude per il 60-46 all’intervallo.

Terzo periodo

Tanti errori e punteggio bloccato ad inizio del terzo quarto, solo Chappell muove il tabellone dopo 3 minuti per il 62-48. La squadra di Buscaglia sembra aver accusato il colpo e scivola a -17. Venezia però si “rilassa” e con un paio di palle perse rimette in corsa Wilson e compagni per il 65-53 con 3’56’’ dall’ultimo intervallo. De Raffaele costretto al time out, ma non sortisce effetti nell’immediato con Brescia che si riavvicina sul 67-59 con 1’54’’ dalla fine del quarto. Ora Venezia è in rottura prolungata e Brescia ci crede con l’ex Vitali per il -4 con meno di un minuto da giocare. L’Umana si aggrappa ai liberi con Vidmar e Daye a chiudere il terzo quarto sul 70-63.

Quarto periodo

Brescia prova ad alzare intensità difensiva mettendo in difficoltà l’attacco orogranata che tanto aveva ben impressionato nei primi due quarti. Venezia quindi torna ad appoggiarsi a Watt che con un 2 su 2 ai liberi sigla il 74-66 con poco piu di 3 minuti dalla fine. Ancora Wilson riporta sotto Brescia, ma una tripla di un ottimo Chappell respinge la rimonta biancoblù. A metà dell’ultimo quarto il punteggio dice 83-73 per Venezia. Ormai non si segna più dal campo e solo dalla lunetta con gli orogranata avanti 85-75 con 3’30’’ dalla sirena finale. Daye torna a segnare dal campo, ma Brescia con Kalinoski prima e un contropiede di Crawford torna sotto sul 87-80 con 2’36’’ dalla fine. Watt da una parte e ancora Wilson che è l’ultimo a mollare per il +6 Reyer Venezia. Brescia ci prova per l’ultima volta, ma non basta. La precisione ai liberi di Tonut & C. chiude la contesa.



Umana Reyer Venezia – Germani Brescia 94-87

Parziali: 28-27; 60-46; 70-63.



Tabellini

Umana Reyer Venezia: Casarin 5, Stone 6, Tonut 17, Daye 15, De Nicolao 5, Campogrande n.e., Vidmar 1, Clark, Chappell 15, Mazzola, Cerella, Watt 30. All.re De Raffaele

Germani Brescia: Bertini n.e., Vitali 12, Parrillo, Chery 10, Bortolani 2, Wilson 21, Willis 7, Crawford 8, Burns 7, Kalinoski 11, Moss 2, Sacchetti 7. All.re Buscaglia.



MVP BasketInside Mitchell Watt