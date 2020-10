Una Happy Casa cinica e spietata non sbaglia e vince in casa di Reggio Emilia

La Happy Casa Brindisi grazie ad una gara fatta di tanta fisicità e concretezza espugna l’Unipol Arena sconfiggendo la Unahotel Reggio Emilia. Gara sempre in equilibrio con gli ospiti che hanno sempre avuto il pallino del gioco, Reggio ci ha provato ma non è mai riuscita a trovare vantaggi se non per pochi minuti o per dire secondi. Per Brindisi ottima prova di Thompson (19) e Harrison e Bell entrambi con 13 punti a testa. Per Reggio Bostic su tutti con 16 punti seguito da taylor con 14.

Quintetti iniziali :

Unahotels : Taylor,Elegar,Johnson,Diuf,Kyzlink

Happy casa : Harrison,Thompson,Bell,Perkins,Wills

Primo quarto: Avvio di gara favorevole a Brindisi che grazie a 4 tiri liberi ( Bell e Thompson) si porta sul 4-0, arriva anche il primo canestro biancorosso e la firma è di Kyzilng da sotto. Primo sorpasso Unahotels con la tripla di Bostic, replica subito Thompson con gioco da 2+1. A metà del quarto primo canestro pesante ospite con Wills (12-12), allungo Happy casa grazie a Perkins e Wills ( bello il suo canestro in allontanamento ) per il +5 al 4° di gioco (12-17). Reggio riesce a trovare la parità a quota 17 ma poi viene castigata da Bell in contropiede con una tripla, antisportivo a Blums, in lunetta Gaspardo e nuovo +5 ospite. Il tempo finisce con il canestro sulla sirena di Taylor per il 21-22 finale.

Secondo quarto : Il quarto si apre con la tripla di Blums ed il bel canestro da sooto di Gaspardo per la parita sul 24-24. Reggio si intestardisce ad entrare nel pitturato ma viene ripetutamente stoppata in fase di realizzazione e così Kubally la castiga 2 volte. Al 15° nuovo sorpasso biancorosso con Bostic,Gaspardo replica immediatamente e tocca a Kyzling dalla lunga distanza rimettere le cose a posto per la Unahotels, minuto per Vitucci (33-30). Brindisi si scuote dopo il time out e grazie a Thompson (4) e Bell piazza un 7-0 di parziale che ribalta il risultato, minuto obbligato per Martino. Finale di tempo con le squdre che non trovano la via del canestro ed 22 secondi dalla fine Vitucci chiama il suo secondo minuto di sospensione, Johnson va in lunetta per tre liberi a seguito del fallo subito da Bell, 2/3 ed il quarto si chiude 36-37 per gli ospiti.

Terzo quarto: Continua la gara sempre punto a punto, Reggio trova il vantaggio ma viene sempre raggiunta e superata, prima da Thompson e poi da Harrison, sulla schiacciata del 41-46 di Perkins Martino è costretto a chiamare minuto. Minuto che non sortisce nulla in casa biancorossa, la quale perde 2 palle in attacco velenose, Brindisi ne approfitta con la tripla di Wills, 41-49. Reggio si scuote con Taylor (3+1) e Johsnson ma il folletto si macchia di un antiportivo, Harrison non sbaglòia dalla lunetta per il 47-54 al 26°. Brindisi in area reggiana fa un po ciò che vuole e grazie a Harrison e Thompson trovano il +10 a 2 minuti dalla fine del quarto. Nel finale Reggio grazie ai tiri liberi riesce a rurre a 6 le lunghezze di svantaggio, ma sulla sirena Thompson fissa il risultato sul 54-62.

Quarto quarto: Ultimo quarto con Reggio nel tentativo di recuperare spara dalla lunga distanza senza fortuna, Brindisi dal canto non capitalizza le tante possibilità. A bersaglio ci va Candi e così Reggio arriva al 4 ma Herrison per ben 2 volte non perdona e riporta Brindisi al +8 (61-68), minuto per Martino a 5 minuti dalla fine della gara. Reggio ci prova sino alla fine a riaprire la gara arrivando sino al 3 a 23 secondi dalla fine con i liberi di Elehard, ma Brindisi con la maggior fisicità e lucidità mantiene il vantaggio sino alla fine e vince per 76-80.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-HAPPY CASA BRINDISI 76-80 ( 21-22,36-37,54-62 )

Unahotels : Bostic 16,Candi 13 ,Baldi Rossi 3,Porfilio,Taylor 14,Giannini ,Elegar 7,Johnson 6 ,Bonacini ,Diuf ,Blums 3 ,Kyzlink 14 .Allenatore Martino

Happy casa : Krubally 6 ,Zanelli 2,Harrison 16,Visconti ,Gaspardo 9 ,Thompson 19 ,Cattapan ,Guido ,Udom ,Bell 13,Perkins 5 ,Willis 10 . Allenatore Vitucci