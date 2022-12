Una Milano concreta batte Reggio Emilia

Milano continua con il momento positivo in campionato regolando in casa una Reggio Emilia con un roster corto e l’allenatore nuovo. Gli ospiti hanno retto discretamente nel primo quarto e hanno piazza un bel parziale di 3-14 nel secondo, ma poi i padroni di casa hanno messo in campo una grande concretezza, giocando in modo solido e quadrato. Importante, in particolare, il contributo di Davies, abile nel segnare, subire falli o smistare palloni per i compagni quando Hopkins ha avuto problemi di falli e nessuno tra gli avversari poteva marcarlo con efficacia. Messina ha visto la situazione favorevole e l’ha sfruttata, senza pensare che il proprio centro stesse giocando un po’ troppi minuti in prospettiva EuroLega, visto che, appunto, le prospettive nella competizione continentale non sembrano essere più molte e a questo punto, forse è meglio innanzitutto non lasciare nulla di intentato in LBA.

Reggio non ha potuto nulla e non è certo questa la partita giusta per giudicare l’inizio di Sakota, ma è meglio aspettare test in cui la squadra abbia più possibilità.

Quintetto Milano: Davies, Luwawu-Cabarrot, Mitrou-Long, Ricci, Hall

Quintetto Reggio Emilia: Anim, Hopkins, Vitali, Olisevicius, Burjanadze

Milano è chiamata a riscattare, almeno parzialmente, la pessima sconfitta contro il Pana in EuroLega, ma gli uomini di Messina non sembrano animati da particolare voglia all’inizio della gara, e Reggio Emilia mantiene senza troppe difficoltà la partita in equilibrio. Nessuna delle due squadre mette in mostra un game plan particolare, né in attacco, né in difesa, ma entrambe si prendono ciò che la squadra avversaria concede. Di conseguenza, i canestri si alternano in egual misura agli errori, tra tiri sbagliati e palle perse, e l’intensità è su un livello abbastanza basso. A metà quarto il punteggio è di 9-6 e davvero non c’è nulla di cui valga la pena raccontare, né un’idea tattica e nemmeno una qualche giocata singola. La gara è guardabile e nulla più ed è così solo perché c’è una voglia diffusa da parte dei giocatori di aiutare chi ha la palla in mano concedendogli sempre almeno una buona linea di passaggio, certo, dovrebbe essere il minimo per ogni squadra sportiva professionistica, ma ci si consola con quello che c’è in questo periodo di magra per il basket italiano a livello di club. Nei successivi minuti continua a non succedere niente di rilevante e Milano continua a mantenere un ristretto vantaggio. Negli ultimio due giri di orologio, poi, i padroni di casa alzano l’intensità difensiva e trovano quantomeno i tre possessi di vantaggio, chiudendo il quarto sul 21-13.

Nemmeno la pausa tra il primo e il secondo quarto sembra aver tolto la confusione offensiva dalle menti dei giocatori reggiani, che sembrano sempre più sperduti e subiscono la prima doppia cifra di svantaggio sul 23-13, e Milano non si ferma certo qui, arrivando sul 25-13 e sprecando altre opportunità per allungare. L’attacco ospite appare troppo dipendente da Anim, ma Milano finisce nel classico stato mentale per cui si rende conto che le basta il minimo impegno e, di conseguenza, inizia a rilassarsi. Arriva un parziale di 0-7, propiziato principalmente da Olisevicius, e anche dopo il time out, gli uomini di Messina commettono errori mentali al limiti dell’imbarazzante. A metà frazione, il punteggio è sul 28-27, con un parziale che, quindi, si è esteso sul 3-14, e Messina dà campo a Ricci e Hall, ovvero giocatori che non amano i fronzoli ma cercano di badare al sodo. L’effetto è positivo con un contro parziale di 8-0, ma Reggio cerca di rispondere e almeno non permette ai padroni di casa di allungare ulteriormente. Milano, però, come detto, è più concreta e pratica rispetto a quando ha subito quel brutto parziale, così si torna alla doppia cifra di vantaggio sul 40-30 e si va all’intervallo lungo sul 43-23. Importante, per l’Olimpia, risulta la possibilità di far transitare il gioco con continuità da Davies, libero di attirare a sé la difesa e smistare per i compagni, grazie ai problemi di falli di Hopkins.

Olimpia Milano flickr

Milano inizia la ripresa cercando nuovamente di avvicinarsi a canestro e da lì concluidere o scaricare fuori se la difesa collassa, mentre Reggio gioca in modo molto preimetrale, e rimane aggrappata alla gara grazie alla mano bollente di Vitali da dietro l’arco. I padroni di casa sembrano aver trovato la chiave in attacco, e anche se lasciano troppo spazio agli esterni reggiani mantengono un vantaggio abbastanza tranquillizzante. Reggio, infatti, decide di lasciare più spesso Davies senza raddoppi, ma così il numero 0 segna a piacimento, o male che vada subiscew fallo, e se invece viene raddoppiato, trova facilmente modo di scaricare a un compagno libero in modo che si crei una situazione favorevole. A metà frazione il punteggio è sul 56-44, ed è vero che Hopkins ha 3 falli, ma a questo punto varrebe la pena rischiarlo, se no non c’è partita. Messina irrobustisce ulteriormente il reparto lunghi in campo, mettendo Voigtmann al fianco di Davies, e solo ora entra Hopkins, che però risente di un po’ di ruggine data dai tanti minuti in panchina. Milano allunga fino al 61-44, gli ospiti provano a mettere più pressione in difesa sul perimetro per far sì che i padroni di casa non arrivino senza sforzo sotto canestro, ma ormai la gara sembra segnata. Davies va finalmente a riposarsi dopo aver segnato lo strappo decisivo, e il quarto si chiude sul 68-50 dopo un massimo vantaggio di 22 punti sul 68-46.

Perché non ci siano poiù dubbi, Milano inizia l’ultimo quarto con un 8-0, e sul 76-50, la partita non ha più nulla da dire. Si va, infatti, avanti senza sussulti fino all’81-63 finale.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – UNAHOTELS REGGIO EMILIA 81-63

TABELLINO MILANO: Davies 11, Luwawu-Cabarrot 13, Mitrou-Long 9, Miccoli ne, Tonut 8, Baron 10, Ricci 12, Biligha 4, Hall 6, Baldasso 3, Alviti 2, Voigtmann 3

TABELLINO REGGIO EMILIA: Anim 13, Reuvers 3, Hopkins 10, Cipolla, Strautins 3, Vitali 14, Stefanini 3, Cinciarini ne, Olisevicius 13, Diouf, Burjanadze 4

PARZIALI: 21-13, 22-20, 25-17, 13-13

PROGRESSIVI: 21-13, 43-33, 68-50, 81-63

BASKETINSIDE MVP: Brandon Davies