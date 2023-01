Una pioggia di triple porta Pesaro alle Final Eight, mandando Treviso ko senza appello

Quintetti:

Pesaro: Moretti, Abdur-Rahkman, Charalampopoulos, Cheatham, Kravic

Treviso: Banks, Jantunen, Sarto, Iroegbu, Cooke

1° QUARTO: Nonostante il vantaggio derivante dal primo canestro di Kravic, è la Nutribullet ad imporre per prima il proprio gioco sul 4-9 dopo 3’. Un ispirato Moretti riporta continuamente i compagni a contatto degli ospiti, trascinati da Jantunen, sul 11-17 a metà quarto. Il play di Repesa con due tiri in un minuto firma la parità, ma, Zanelli e Iroegbu firmano un parziale di 2-8 che costringe Repesa al timeout. Pesaro prova a rimanere a contatto col primo canestro del rientrante Tambone, seguito però subito dopo da Sokolowski. Charalampopoulos ha l’ultimo tiro che non riesce a smuovere il punteggio dal 21-27 dopo 10’.

2° QUARTO: Gli unici canestri nei primi 2 minuti sono della VL che torna a -2, poi le due compagini giocano meglio in difesa che in attacco e quindi il punteggio rimane sul 25-28; la Carpegna Prosciutto trova il nuovo vantaggio con Visconti, ma Banks e Iroegbu portano nuovamente in vantaggio gli ospiti sul 29-31 a metà quarto. Sfruttando delle imprecisioni pesaresi, Zanelli firma il +4 poco prima della tripla di Moretti che costringe Nicola alla difesa a zona. Kravic protegge il canestro pesarese ma le incursioni di Iroegbu portano Treviso sul +3. Banks risponde all’esile vantaggio casalingo, con il suo ex compagno Visconti che ribalta il +1 verso i suoi; è il canestro del 41-40 che chiude la prima metà di gara.

3° QUARTO: Jantunen sblocca i suoi ma Charalampopoulos e Kravic firmano il 49-42 nella prima manciata di minuti, dopo il rientro dagli spogliatoi; la Carpegna Prosciutto prova a mantenere l’inerzia, trovando la tripla di Gudmunsson che vale il +10. Treviso accellera i ritmi e finisce a -14 dopo 3 palle perse consecutive in 40 secondi; Sokolowski fa tornare la Nutribullet a segnare, firmando il 56-45 al 26′. I biancoblu si risvegliano dal torpore di inizio frazione e tornano a -9, ma si risveglia anche Rahkman dall’arco con due triple per il +14. Gudmunsson trova un’altra tripla, seguita da quella di Tambone per il 70-52 che fa esplodere in un boato la VitriFrigo Arena. La guardia americana trova il tempo per firmare anche un 2+1 che sigla il 73-54 al 30′.

4° QUARTO: Sorokas accorcia dalla lunetta ma Visconti fa scollinare i 20 di distacco; Tambone non ha pietà, così come tutti i pesaresi che con una pioggia di triple arrivano fino all’83-56. Toté viene espulso con un antisportivo poi Banks ne approfitta per arrotondare il suo score. Tambone raggiunge la doppia cifra personale, Moretti segna l’ennesima tripla a metà frazione, con il divario che si amplia ancora sul 90-61. Gli ospiti sbagliano il possibile, poi Iroegbu e Banks tornano a realizzare per il -25 al 37′; Kravic inchioda al ferro, Nicola si vede commissionare anche un fallo tecnico con la partita che ormai non ha più niente da dire, se non che la VL tornerà alle Final Eight dopo la sua ultima apparizione di 2 anni fa, sempre con Repesa, terminata in finale. Il match si conclude dopo i punti del giovane Stazzonelli, col punteggio di 101-72.

MVP Basketinside: Davide Moretti (19 punti)

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO – NUTRIBULLET UNIVERSO TREVISO: 101-72