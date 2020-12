Una solida Cantù ritrova il successo esterno in casa della Unahotels Reggio Emilia

Buona prova dell’Acqua S.bernardo cantù che espugna il campo della Unahotels con merito. Gara sempre condotta avanti a parte le prime battute iniziali, gli uomini di Pancotto hanno interpretato alla perfezione il piano partita impedendo a Reggio di colpire dalla distanza ed anche di correre. Ottime le prove di Kenedy, Smith al rientro ed un Leunen sempre lucido nel innescare i suoi. Per Reggio oltre al solito Taylor (22) Bostic ed Elegar, troppo poco dagli altri che non sono mai riusciti ad incidere.

Quintetti iniziali :

Unahotels : Taylor,Elegar,Johnson,Bostic,Kyzlink

Acqua S.Bernardo : Pecchia,Leunen,Johnson,Thomas,Kennedy

Primo quarto: Buona la partenza di Reggio che trova un 6-0 di parziale con Elegar e Bostic, Cantù sbaglia dall’arco 3 tentativi puliti, a sbloccare i suoi ci pensa Leunen per il 6-3. Reagiscono bene i lombardi ed ottengono il sorpasso con la tripla di Johnson (6-8), pareggio e sorpasso reggiano con Elegar, liberi, e Bostic 10-8 al 5°. La restante metà quarto è tutto marca canturina che piazza 10-0 di parziale a stelle e strisce con Williams, Smith (5) e Johnson che di fatto chiude il quarto con il risultato di 11-18.

Secondo quarto : Mini parziale in avvio di Reggio con i punti del giovane Diuf, time out immediato di Pancotto per bloccare subito i reggiani. La difesa della Unahotel è buona ma purtroppo in attacco è molto deficitaria e non capitalizza le molte occasioni avute. Pecchia e Smith riportano Cantù al +8 e questa volta è Martino a chiamare minuto sul 15-23 al 14°. Tegola Reggio con il terzo fallo di Bostic, prima tripla di Taylor ma subito rimandata indietro da Woodard e Johnson (20-29). Clamorosa tripla di Leunen da 7 metri allo scadre dei 24 secondi, risponde Bostic con un gioco da 2+1. Finale di quarto con Cantù che mantiene gli 8 punti di vantaggio grazie a Williams autore degli ultimi 4 punti, 31-39.

Terzo quarto: In avvio di quarto Reggio prova a ridurre lo svantaggio con Elegar e Bostic ma Smith e Kennedy la ricacciano subito indietro. Cantù trova il doppio vantaggio con Procida e ed 4 punti di Kennedy e Martino è costretto a chiamare minuto per fermare l’inerzia della gara 35-47. Reggio ci prova a rientrare in partita anche se monta fatica, canestro di Baldi Rossi e palla persa di Leunen ed allora Pancotto chiama minuto sul 40-51 al 26°. Reggio prova la zona per tentare la rincorsa ma Woodard la castiga con la sua primatripla e +12 Cantù. Taylor infila la tripla a 2 secondi dalla fine per meno 6 e Pancotto si arrabbia di brutto con i suoi per la leggerezza commessa, 50-56.

Quarto quarto: Reggio in avvio trova anche il 3 con Taylor ma poi si addormenta e Smith la punisce dalla lunga distanza, ancoora +6 Cantù. Diuf con la sciacciata riesce a portare Reggio al 4 ma poi come sempre succede questa sera Cantù la ricaccia indietro al 7. A metà quarto Kennedy trova un 2+1 che sa di sentenza, 59-67, Reggio sbaglia il possibile e Pecchia non perdona ed nuovo +10 al 38°, minuto per Martino. Cantù non molla un centimetro e poerta a casa una meritata vittoria per 78-68.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA- ACQUA S.BERNARDO CANTU’ 68-78 (11-18,31-39,50-56 )

Unahotels : Bostic 13,Candi 3 ,Baldi Rossi 2,Porfilio,Taylor 22,Giannini ,Elegar 14,Besozzi, Johnson 4,Bonacini ,Diuf 8, ,Kyzlink 2.Allenatore Martino

Acqua S.Bernardo: Smith 14 ,Kennedy 14,Woodard 6,Procida 5,Leunen 6,La Torre ,Bigby-Williams 9, Lanzi ,Johnson 15,Bayehe 1,Baparapè ,Pecchia 8.Allenatore Pancotto