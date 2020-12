La Pallacanestro Trieste, quasi perfetta per 40 minuti e precisa al tiro, riesce a dominare la squadra di coach Nicola Brienza e conquistare una vittoria preziossisima sia per la classifica sia per il morale. Ottime le prove di Fernandez, Alviti e Delia da un lato e di Williams dall’altro.

Allianz Pallacanestro Trieste – Dolomiti Energia Trentino 92-82

Quintetto Trieste: Fernandez, Henry, Doyle, Grazulis, Delia

Quintetto Trento: Browne, Conti, Morgan, Williams, Maye