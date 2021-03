Una strepitosa Brindisi batte la Virtus e vola al secondo posto in solitaria

La 22° giornata di LBA si apre con il big match del PalaPentassuglia tra Happy Casa Brindisi e Virtus Segafredo Bologna. Entrambe le squadre sono appaiate al secondo posto a quota 28; all’andata Brindisi si impose alla Segafredo Arena vincendo con un margine di dieci punti, perciò attenzione alla differenza canestri in un ipotetico arrivo in volata per la seconda posizione. A differenza del match giocato a Bologna, la Virtus avrà a disposizione tutto il roster con la grande aggiunta di Marco Belinelli. Non si può dire la stessa cosa per la compagine pugliese che sta facendo a meno, da più di un mese, del top scorer e leader D’Angelo Harrison, a cui si sommano le assenze di Zanelli e, notizia delle ultime ore, di Ousman Krubally.

HAPPY CASA BRINDISI – VIRTUS BOLOGNA 91-85 (24-23, 19-25, 20-15, 28-22)

A breve il recap completo della gara.