Una super Vanoli Cremona stende la Virtus Bologna con una pioggia di triple

Una super Vanoli Cremona batte la Virtus Bologna grazie a una prestazione corale scintillante per efficacia difensiva e brillantezza offensiva tradotta in una pioggia di triple. La Virtus Bologna al contrario è disastrosa nel tiro dalla lunga distanza, trovando efficacia solo nel gioco in area.

Quintetti:

Vanoli: Denegri, Mccullough, Pecchia, Eboua, Zanotti

Virtus Bologna: Pajola, Cordinier, Dobric, Shengelia, Cacok

1° Quarto: buon avvio della Vanoli Cremona che senza paura trova ottime soluzioni in attacco e in difesa aggredisce gli avversari. La Virtus con Cordinier e Shengelia si mette avanti ma tallonata dai padroni di casa. Con l’ingresso di Golden e Zegarowski, l’attacco della Vanoli prende energia con i punti che valgono il vantaggio fino al +5. Nel finale però la Virtus rialza la testa, corre e punisce dalla distanza trovando con Mickey e il solito Shengelia i canestri che chiudono la prima frazione sul 23-21.

2° Quarto: partita ancora giocata ad alta velocità con Cremona e Bologna che realizzano in area e in lunetta. Al sesto minuto break della Vanoli che vola sul +5 con le giocate di Golden che sotto le plance fa il vuoto. Mickey si prende la Virtus sulle spalle ma la Vanoli risponde con un pazzesco Zegarowski autore di 8 punti in fila che regalano il +10 alla Vanoli. Virtus nervosa con un tecnico a Pajola e a Banchi ma nel finale Cordinier realizza il canestro che vale il 46-37 per Cremona.

3° quarto: Banchi si affida a Hackett la Virtus alza il ritmo ma la Vanoli risponde immediatamente con un Adrian on fire. 5 punti in fila con Cremona che ritrova la doppia cifra di vantaggio, Bologna torna a sbagliare tiri dalla distanza e così Adrian e Golden realizzano un nuovo 5-0 che manda la Vanoli sul +14 al quinto minuto. Cremona si scatena in una pioggia di triple con il solito Adrian e Lacey, la Virtus prosegue in errori in fila e così la forbice si allarga. Mccollough infila sulla sirena la tripla che vale il 71-52.

4° Quarto: Reazione Virtus nel quarto periodo grazie a una difesa decisamente stretta e forte mentre in attacco Pajola sblocca la sua squadra: ci pensa poi Belinelli con due triple in fila e Abass sempre da tre a chiudere un parziale di 9-3 utile riportare Bologna sotto di 7 a 5 minuti dalla fine. Nel suo momento peggiore la Vanoli esce di squadra trovando 5-0 in fila firmati dal duo Golden e Lacey ritrovando così la doppia cifra di vantaggio. La Virtus ci prova ma dalla distanza fatica moltissimo mentre Cremona amministra il bottino e con Lacey da tre e i liberi finali chiude i conti vincendo 93-83

I tabellini:

Vanoli Cremona 93-83 Virtus Segafredo Zanetti Bologna

Vanoli Cremona: Eboua 1, Adrian 18, Zegarowski 15, Pecchia 2, Denegri 7, Lacey 14, Piccoli 3, Mccullough 7, Golden 22, Zanotti 4 All. Cavina

Virtus Bologna: Cordinier 13, Belinelli 6, Pajola 3, Smith 10, Dobric 11, Mascolo, Cacok 6, Shengelia 14, Hackett 1, Menalo ne, Mickey 12, Abass 7 All. Banchi