Uno strepitoso Mian guida Cremona al successo contro Pesaro

Un caldissimo Mian permette alla Vanoli di trovare la seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche. Prestazione stellare di Mian che in attacco è pressochè perfetto nei primi due quarti ben coadiuvato da un altrettanto ispirato Poeta. Pesaro al contrario litiga con il tiro dalla lunga distanza, trovando solo nei primi minuti del quarto periodo la giusta verve offensiva. Partita dal ritmo basso, con tanti falli, decisa dalle fiammate individuali dei giocatori della Vanoli.

1° Quarto

Ritmo contenuto in avvio con Pesaro che si affida a Cain ma è Cremona pian piano trova continuità in attacco trovando 3 triple in fila di un caldissimo Fabio Mian volando così sul +8 al sesto minuto. Mian arriva fino al 5/5 in 7 minuti con la Vanoli che trova la doppia cifra di vantaggio. Pesaro però resta a galla grazie ai 3 liberi di Robinson e a qualche canestro nel finale con il primo quarto che si chiude sul 24-16 per i locali.

2° Quarto

Dopo Mian, è Poeta a trascinare Cremona con giocate in solitaria. Pesaro ancora una volta però non cade ma risponde grazie all’asse Tambone-Zanotti che rivela efficace in attacco. Tante palle perse per Cremona tolgono ritmo all’attacco ma Pesaro non ne approfitta per accorciare e così una tripla di Hommes permette alla Vanoli di ritrovare ritmo: nel finale la Vanoli piazza un break che si chiude con la tripla allo scadere di Poeta che chiude la prima metà di gara sul 46-31 per i locali.

3° Quarto

Cremona allunga con Hommes e Jarvis Williams mentre Pesaro soffre ancora a inizio quarto. Qualche fallo stupido e qualche persa di troppo dei cremonesi permette a Pesaro di restare a galla ma Mian e Poeta insieme sistemano le cose con giocate di assoluta qualità favorendo l’ulteriore allungo della Vanoli. Il terzo quarto vede Cremona sul 73-53.

4° Quarto

Orgoglio Pesaro che con Filloy alza il ritmo trovando 3 triple consecutive accorciando fino al -13 dopo 3 minuti. Poeta guida alla riscossa Cremona che resiste al tentativo di rimonta della Vuelle; Barford, TJ Williams e Cournooh trovano la via del canestro nonostante i tanti tentativi di Robinson e co. Il punteggio finale recita 100-78 per la Vanoli Cremona.

Vanoli Cremona 100 Carpegna Prosciutto Pesaro 78

Cremona: J Williams 7, Cournooh 12, Mian 23, Gallo ne, Donda, Barford 9, T Williams 12, Lee 9, Poeta 16, Hommes 12. All. Galbiati

Pesaro: Filipovity 15, Cain 9, Delfino 4, Filloy 8, Tambone 13, Serpilli ne, Mujakovic ne, Zanotti 9, Robinson 16. All. Calbini